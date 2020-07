Con Juice Noleggio Operativo il Mac è sempre nuovo e non si compra

Il mercato e il lavoro di oggi richiedono strumenti tecnologici di alta qualità: con Juice Noleggio Operativo (qui tutti i dettagli e le informazioni), liberi professionisti e aziende possono avere a disposizione un Mac sempre nuovo, potente, veloce ed efficiente, per lavorare al meglio senza preoccupazioni, senza affrontare ingenti investimenti e con una lunga serie di vantaggi rispetto all’acquisto tradizionale.

Programmazione, grafica, produzione video, ingegneria, gestione aziendale: non importa quale sia la professione: il Mac è lo strumento di lavoro ideale. Invece di acquistare un nuovo Mac sostenendo un investimento ingente, con Juice noleggio operativo si ottiene subito un nuovo Mac pagando un piccolo canone mensile, con un lungo elenco di vantaggi economici, fiscali e non solo:



Gestione dei costi oculata, grazie alla costante del canone periodico

Mantenimento del capitale

Aggiornamento tecnologico continuo

Agevolazioni fiscali, grazie alla deducibilità dei canoni

Possibilità di estendere i servizi di assistenza

Il bene non costituisce ammortamento, perché di proprietà dell’azienda erogatrice del servizio

Juice Noleggio Operativo è disponibile per alcuni prodotti Apple tra cui naturalmente il Mac. Qui di seguito riportiamo alcuni esempi: MacBook Air si ottiene con un canone mensile di 42 euro IVA esclusa per 24 mesi, MacBook Pro 13” con un canone mensile di 53 euro, MacBook Pro 16” con canone mensile di 96 euro, iMac 21,5” con canone mensile di 54 euro. Tutti i canoni si intendono IVA esclusa e per una durata di 24 mesi.

Ricordiamo che Juice è una catena di negozi Apple Premium Reseller con 26 punti vendita nelle principali città in nord e centro Italia: per consultare l’elenco completo dei negozi, indirizzi e orari di apertura si parte da questa pagina. Invece per il negozio Juice online si parte da questo collegamento.

Per tutti i dettagli e le informazioni su Juice Noleggio Operativo è possibile visitare questa pagina.