Kinhank, la “musicassetta” che trasforma Mac e PC in una sala giochi a 53 €

Inutile negarlo, i giochi retrò hanno sempre un certo fascino, anche nell’era del 4K. Ed allora, perché non trasformare qualsiasi PC o Mac in una vera e propria sala giochi con migliaia e migliaia di giochi? Ecco Kinhank Super Console, che sembra una normale musicassetta, ma che in realtà nasconde un mondo videoludico. Clicca qui per acquistarla.

Si tratta sostanzialmente si una sorta di HDD a forma di cassetta, da collegare al PC o al Mac, e che all’interno contiene una sorta di sistema operativo a sé state, da avviare al boot del Pc o del Mac. Partirà così una interfaccia grafica con una marea di giochi emulati da moltissime console, addirittura anche Playstation. Ovviamente, non finisce qui, perché sono oltre 70 le console che questa “cassetta” emula, con una marea di giochi, oltre 110.000 mila.

La console supporta oltre 236 lingue, e i suoi menù sono davvero facili da navigare. All’interno della confezione troverete anche un cavo video per il corretto collegamento al PC, e ben due gamepad per poter controllare la propria stazione di gioco, e giocare anche in Multiplayer con un amico.

Potete acquistare con la garanzia soddisfatti o rimborsati, perché la pagina del venditore prevede anche la possibilità di restituzione entro 15 giorni senza dover alcuna spiegazione.

Potete acquistare questa sala giochi portatile a partire da 53 euro, ma c’è anche una versione con più giochi e più memoria che costa circa il doppio. Clicca qui per acquistare.