Kit bottigliette da viaggio riutilizzabili a solo 1 €

State per partire per una vacanza di più giorni oppure siete continuamente in viaggio per lavoro e volete ridurre al minimo gli ingombri delle creme e delle lozioni preferite? ecco un kit che fa al caso vostro, ora ad un’offerta imperdibile.

Questo set è un 11-in-1 che vi permetterà di portare con voi tutto il necessario riponendolo in un pratico astuccio con cerniera e tessuto trasparente, così da avere sempre sott’occhio il suo contenuto e sapere in qualsiasi momento quando una delle lozioni sta per terminare in modo da esser certi di partire sempre con scorte sufficienti.

Tutti i contenitori sono realizzati in plastica e quindi completamente lavabili e riutilizzabili, perciò potrete usarli praticamente all’infinito con tutte le vostre lozioni preferite.

Nello specifico vi mette a disposizione:

– 2 bottigliette spray da 40 ml ciascuna;

– 1 dispencer da 40 ml;

– 2 barattolini con tappo, sempre da 40 ml l’uno;

– 2 scatoline con coperchio da 10 grammi ciascuna, ottime per le creme.

Insieme a questi, il kit infine include una spatola per poter prendere più facilmente le creme e una pipetta per raccogliere invece i liquidi stipati nei barattoli. C’è anche un piccolo imbuto per permettervi di aggiungere dell’acqua dove serve o di miscelare due o più soluzioni.

Con un kit come questo potete perciò portare con voi fino a 7 diverse lozioni e relativi accessori per prenderle nel modo giusto senza sprechi, occupando poco spazio e con pochissimo peso in valigia rispetto al portarsi dietro le singole confezioni da 100+ ml/grammi che normalmente acquistate nei negozi.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 1 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità.

