Sei cacciaviti di precisione tutti in metallo in offerta speciale

Se volete ripararvi da soli iPhone, iPad, Mac o altri dispositivi Android allora fareste bene a dare un’occhiata a questa offerta perché vi permette di portarvi a casa un buon set di cacciaviti di precisione professionali con cui affrontare operazioni delicate con strumenti adeguati.

Ogni cacciavite è dotato di punte in acciaio legato S2, un materiale noto per l’elevata resistenza e la durata nel tempo. Inoltre sono magnetiche, consentendovi di trattenere con facilità le viti in spazi ristretti o in posizioni scomode.

Altro aspetto particolarmente curato riguarda l’ergonomia: il manico in alluminio aeronautico infatti non solo conferisce solidità e leggerezza, ma presenta forme e zigrinature diverse per ogni cacciavite che non solo offrono un ottima presa ma permettono anche di riconoscerli al tatto.

L’estremità opposta di ogni manico è rotante e su ciascuna di esse è comunque stampato il tipo di punta e la misura così da identificare facilmente lo strumento corretto anche a colpo d’occhio.

Le punte incluse sono Y0.6, 1.2, 2.5, T1, T2 e 0.8, un assortimento pensato per coprire la maggior parte delle viti speciali presenti nei dispositivi elettronici più comuni. Che si tratti di sostituire una batteria, accedere a una scheda logica o intervenire su componenti interni, questo kit offre quindi una copertura completa delle esigenze più frequenti.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa circa 12 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

