Smartphone, sai cosa accade se non lo usi per 3 giorni? C’è un rischio inaspettato

E’ quasi inimmaginabile pensare di non utilizzarlo per più di 24 ore, ma cosa succede se lo fai: tutto quello che si deve sapere

Ormai sono parte integrante delle nostre vite, a tal punto che può apparire anche impossibile provare a non usare il proprio smartphone per tre giorni, non tutti sanno, però, cosa accade se davvero si riesce a sopportate “quest’astinenza”, un rischio che è opportuno conoscere.

C’è un rischio effettivo quando si sceglie di non utilizzare il proprio device per 72 ore, qualcosa che in tanti ignorano, ma che capita quando si sceglie di “prendersi una pausa” dallo smartphone

Smartphone, prova a non usarlo per tre giorni: cosa accade

Grazie a un nuovo aggiornamento dei sistemi Android, tablet e smartphone, dopo 72 ore di inutilizzo, i dispositivi si riavvieranno in modo automatico. Una misura che era già stata anticipata da Apple e che ha l’obiettivo di aumentare la sicurezza dei vari device. A spiegare l’importanza di questa funzione è stato un portavoce di Google, che ha detto: “La privacy dei nostri utenti è una priorità assoluta. Con questa nuova funzione, alziamo ulteriormente gli standard di protezione dei dati sui dispositivi mobili”.

Sebbene la misura sia nata con l’intenzione di fornire un’ulteriore tutela agli utenti, aumentando la sicurezza dei vari dispositivi, il riavvio automatico dopo 72 ore potrebbe avere conseguenze in ambito legale. Pensiamo a un cellulare sequestrato, che deve restare necessariamente acceso se è uno strumento utile ai fini dell’attività investigativa. Per questo l’aggiornamento in questione potrebbe creare non poche polemiche.

In realtà, va detto, non usare lo smartphone per tre giorni ha molteplici benefici sul corpo e la mente umana. A dirlo è uno studio dal nome Computer in Human Behavior, che è stato svolto dai ricercatori della University of Cologne e Heidelberg University, che ha evidenziato cosa accade quando non si usa uno smartphone per tre giorni. A partecipare all’analisi sono stati 25 giovani con un’età tra i 18 e i 30 anni, a loro è stato chiesto di non usare lo smartphone per 72 ore, servendosi di questo device solo per comunicazioni essenziale. I ricercatori hanno poi monitorato le risposte cerebrali, attraverso una risonanza magnetica effettuata prima, durante e dopo l’esperimento.

L’intenzione era comprendere quanto la restrizione dell’uso del telefono potesse avere qualche effetto sull’attività cerebrale. Ed è stato riscontrato che ci sono una serie di cambiamenti, simili a quelli che si verificano quando ci si disintossica da una dipendenza. Nel caso dello smartphone, gli esperti hanno evidenziato che non usarlo per un tempo prolungato e limitarne l’utilizzo alle comunicazione essenziali, ha una serie di benefici: riduzione dello stress mentale e della sensazione di essere sempre sovraccaricati, riduzione delle tensioni alle spalle al collo, miglioramento della postura, riduzione della dipendenza da notifiche e stimoli digitali e diminuzione dell’affaticamento visivo.

Dunque, aldilà dell’aggiornamento sopradescritto, secondo i ricercatori di questo studio, bisognerebbe evitare di utilizzare lo smartphone in modo prolungato, prevedendo sempre delle pause, anche molto prolungate.