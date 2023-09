KUMI Meta V1, gli occhiali Smart ora a metà prezzo

Vi piacerebbe poter beneficiare di tutti i vantaggi offerti dagli auricolari evitando però il fastidio di doverli tenere infilati nelle orecchie? Allora valutate l’acquisto dei KUMI Meta V1, un paio di occhiali da Sole con dentro tecnologie a sufficienza per migliorare la vita tech nell’intero arco della giornata. Al momento sono scontati del 55%.

Ad una fugace occhiata sembrano dei comuni occhiali da Sole. Dentro tuttavia ci sono componenti elettronici che si possono intravedere anche attraverso la particolare montatura, in plastica trasparente, che abilitano alcune interessanti funzioni.

Sostanzialmente si collegano al telefono tramite tecnologia Bluetooth 5.0 e tramite gli altoparlanti e il microfono integrati è possibile ascoltare la musica, parlare al telefono e interagire con l’assistente vocale senza dover sfilare lo smartphone dalla tasca. Non solo: si possono usare anche per ascoltare le indicazioni stradali senza distogliere lo sguardo dal percorso, garantendo così una maggiore sicurezza durante la guida.

La batteria promette fino a 8 ore di autonomia con una sola carica – che si completa in circa un’ora e mezza – se si usano per ascoltare la musica, mentre se si parla al telefono si possono usare in questo modo per 4 ore.

Sono certificati IPX4 quindi non c’è pericolo se si indossano sotto la pioggia e non si rovinano neppure col sudore. Le lenti sono polarizzate e si possono sganciare facilmente, in modo da poterle eventualmente sostituire con lenti da vista o con altre lenti da Sole.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 117,75 € potete risparmiare il 55% spendendo 52,99 €. In confezione è presente anche una custodia per proteggerli quando non vengono indossati.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.