L703, il drone che s’ispira a Mavic Air 2, in offerta a 25€

L’estate ormai vicina è certamente la stagione perfetta per iniziare a volare. È il momento di acquistare un drone. Sono tantissimi i modelli low cost presenti sul mercato. Non si contano più.

Se ne volete acquistare uno veramente economico, ma che abbia stile e un design alquanto noto, ecco L703, il drone che si ispira chiaramente al Mavic Air 2. Al momento è in offerta lampo a 25 euro circa. Clicca qui per acquistarlo.

Ovviamente, non si tratta di un drone professionale, ma è una periferica che certamente vi farà divertire, e che potrebbe essere un trampolino di lancio prima di spendere molto di più per acquistare un drone più performante. Esteticamente, sembra riprendere molto dal design del Mavic Air 2 di DJI, con braccia reclinabili, che gli permettono di essere trasportato in tutta facilità.

Anche il telecomando sembra richiamare quello che DJI ha adottato con i modelli di droni più recenti. Ovviamente, questo drone L703 propone una fotocamera WiFi (viene indicata la risoluzione massima 4K ma non i pixel), in grado di trasmette video in tempo reale al proprio smartphone per un volo FPV.

È davvero economico, ma non rinuncia ad alcune caratteristiche chiave che lo rendono perfetto per iniziare a volare. Tra queste la funzione che stabilizza l’altezza, mantenendo il drone in posizione rispetto al suole, oltre alla modalità di navigazione tramite Waypoint sulla mappa.

Ancora, non manca il classico pulsante per il ritorno alla base automatico, utile per chi è alle prime armi e ha paura di perdere il drone. Non manca ancora la possibilità di far eseguire al drone acrobazie a mezz’aria, e di utilizzarlo con un visore VR per un volo FPV

Come già accennato, il radiocomando è un quasi un clone di quello che DJI ha adottato con i suoi ultimi modelli di drone, anche con l’ultimo Air 2S. Il range di volo è di circa 100 metri, anche se questo dato dovrà fare i conti con eventuali ostacoli e interferenze, mentre il drone ha un tempo di volo di circa 14 minuti, grazie alla batteria da 3.7V 18000mAh LiPo. Il drone ha dimensioni pari a 28x19x5 cm quando piegato, mentre da spiegato misura 19,5×8,5x 5 cm.

Si acquista su GearBest a circa 25,90 euro, direttamente da questo indirizzo.

