La bici elettrica Bezior X Plus sembra una naked

Al mare, in montagna, in mezzo alle pozzanghere…tra fango, sabbia, acqua e asfalto: la bicicletta elettrica Bezior X Plus è in grado di portarvi ovunque e oggi, grazie ad un duplice sconto, la potete comprare risparmiando quasi mille euro.

Si tratta di una mountain bike con telaio in alluminio ripiegabile, in modo da occupare meno spazio sia in casa che nel portabagagli (da chiusa misura circa 105 x 100 x 45 centimetri) e poter essere stipata e portata dappertutto.

Monta ruote di tipo quasi fat, con misure pari a 26 x 4 pollici, assicurando così un’ottima aderenza e un buon grip specie in quei terreni morbidi, come la sabbia, o irregolari, come rocce, fango e pietre. Ma va molto bene anche sull’asfalto, dove riesce a garantire un’ottima frenata persino sul bagnato (3 metri per l’arresto completo) grazie ai freni a disco DYISLAND.

Monta sospensioni idrauliche sia sul posteriore che all’anteriore, dove un grosso forcellone le conferisce quasi l’aspetto di una moto naked. Questo significa che i ballonzolii e le vibrazioni di buche e terreni dissestati saranno in larga parte assorbiti, offrendo una guida molto più comoda e sicura.

Il motore è potentissimo: parliamo di 1.500 Watt di potenza, ben superiori ai 250 o 400 che generalmente troviamo sulle biciclette elettriche. Questo fa sì che Bezior X Plus sia in grado di spingere e raggiungere la velocità massima anche quando il peso del pilota è alto o quando il terreno è particolarmente inclinato (fino a un massimo di 38°), promettendo di raggiungere i 25 chilometri orari di velocità in meno di 5 secondi.

Con cambio Shimano a 27 marce che permette di regolare la pedalata in base alle proprie esigenze, monta una batteria che promette fino a 130 chilometri di autonomia e che si ricarica in 4-6 ore. C’è anche un ampio schermo LCD da 5 pollici certificato IP54 (quindi resistente a polvere e pioggia) dove poter leggere in ogni momento la potenza erogata da motore, l’autonomia residua, la velocità e i chilometri percorsi.

Tutta questa potenza e tecnologia è racchiusa in 30,5 chilogrammi di peso, per una mountain bike elettrica e pieghevole che risulta quindi ancora sufficientemente agile. Chi intende acquistare Bezior X Plus come dicevamo al momento può approfittare di una ottima offerta.

Il suo prezzo di listino è di 2.409,99 euro ma al momento c’è uno sconto che permette di risparmiare 610 euro e che porta quindi il prezzo a 1.799,99 euro. Tuttavia se si inserisce il codice DASWM6 nel carrello si risparmia un ulteriore 10%, andandola così a pagare 1.619,99 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.