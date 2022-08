Amazon compra iRobot per 1,7 miliardi di dollari

Amazon ha firmato un accordo per acquisire iRobot, il produttore di aspirapolvere robot Roomba. L’accordo ha un valore di circa 1,7 miliardi di dollari e Amazon acquisirà la società per 61 dollari per azione in una transazione che avverrà solo tramite liquidità.

“I clienti amano i prodotti iRobot e sono entusiasta di lavorare con il team iRobot per inventare modi che rendano la vita dei clienti più facile e piacevole”. Così ha commentato Dave Limp, SVP di Amazon Devices. Non è immediatamente chiaro come iRobot sarà integrato in Amazon una volta che l’accordo sarà finalizzato e approvato dalle autorità di regolamentazione, ma il colosso dell’eshopping intende mantenere Colin Angle come CEO di iRobot.

iRobot progetta aspirapolvere robot dal 2002 e ha venduto milioni dei suoi popolari aspirapolvere Roomba in tutto il mondo, come ricorda The Verge. All’inizio di quest’anno iRobot ha lanciato il suo ultimo sistema operativo iRobot, una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale per i suoi dispositivi.

Il sistema operativo iRobot è progettato per differenziare i prodotti Roomba dai concorrenti con funzionalità software aggiuntive man mano che il mercato dei robti per le pulizie smart robot diventa sempre più competitivo.

Nel momento in cui scriviamo Amazon non svela i suoi piani per iRobot, in ogni caso le sinergie con gli altri suoi prodotti per la casa intelligente sono chiare. Amazon ha lanciato il suo robot per la casa intelligente Astro da 999 dollari l’anno scorso. Il robot assistente domestico a lungo chiacchierato può mappare le planimetrie, ascoltare i comandi per spostarsi tra le stanze e persino riconoscere i volti. Proprio come un dispositivo alimentato da Alexa, può rispondere a domande, riprodurre musica e mostrare informazioni come il meteo.

La combinazione Roomba, Alexa, insieme ai campanelli Ring e altri prodotti per la casa intelligente di Amazon offre all’azienda un’incredibile quantità di prodotti per il controllo della casa intelligente. Per tutte le notizie e le recensioni sui prodotti iRobot il link da seguire è direttamente questo.