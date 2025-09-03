La novità Xiaomi Smart Band 10 a solo 39,99

Su Amazon è in sconto l’ultimo della Xiaomi Smart Band 10 ad un prezzo di 39,99€ invece di 49,99€ un prezzo interessante per un prodotto che è al top nel mondo delle smartband.

Display AMOLED e design compatto

La Xiaomi Smart Band 10 è l’utima creazione dell’azienda cinese, leader in questo segmento.

Adotta un display AMOLED da 1,72 pollici con luminosità fino a 1500 nit e refresh a 60Hz, rendendo leggibili notifiche e dati anche sotto la luce diretta del sole. Le cornici sottili da 2 mm offrono più spazio di visualizzazione senza aumentare troppo le dimensioni del dispositivo.

La struttura è resistente all’umidità e certificata 5ATM, quindi utilizzabile anche durante il nuoto. Oltre alle colorazioni classiche Midnight Black, Glacier Silver e Mystic Rose, è disponibile l’edizione speciale Pearl White.

Funzioni per sport e benessere

Questa smartband è progettata per chi pratica attività fisica a diversi livelli. Supporta oltre 150 modalità di allenamento, con sei attività rilevate automaticamente, tra cui corsa e ciclismo. Offre il calcolo del VO₂ max, il carico di allenamento e i tempi di recupero.

Per il nuoto, rileva le vasche con una precisione del 96% e misura la frequenza cardiaca in tempo reale. Sul fronte salute, monitora costantemente frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue (SpO₂) e livelli di stress, con possibilità di trasmettere i dati in tempo reale via Bluetooth.

Monitoraggio sonno e connettività

Oltre all’attività fisica, la Xiaomi Smart Band 10 dedica attenzione al riposo. Il monitoraggio del sonno introduce metriche come efficienza e andamento, con un programma di ottimizzazione di 21 giorni sviluppato insieme a società specializzate nel settore. La smartband integra anche funzioni di connettività, come notifiche, risposte rapide e sincronizzazione del calendario.

È compatibile con l’ecosistema Xiaomi tramite HyperOS 2 e consente di gestire auricolari, smartphone e tablet direttamente dal polso.

Batteria e personalizzazione

La batteria da 233 mAh garantisce fino a 21 giorni di utilizzo in modalità standard e circa 9 giorni con Always-On Display attivo. La ricarica completa richiede circa un’ora grazie al sistema rapido.

Per la personalizzazione, sono disponibili più di 200 quadranti digitali e cinque minigiochi integrati. La smartband include inoltre un motore aptico aggiornato per vibrazioni più precise e una gamma di accessori compatibili, tra cui cinturini e persino un pendente a catena di perle.

Il prezzo di listino della Xiaomi Smart Band 10 è di 49,99€, ma al momento è acquistabile a 39,99€ su Amazon, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo originale.

