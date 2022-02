La nuova scheda Lexar che fa impazzire fotografi e videoreporter

Comprare una buona videocamera non basta quando si vogliono registrare video in 4K: serve anche una scheda di memoria che è anzi uno dei componenti da tenere in maggiore considerazione visto che una scheda danneggiata o di bassa qualità può compromettere anche il migliore risultato ottenuto dalla più performante delle camere in commercio.

In questo senso può chiaramente fare la differenza una scheda di memoria come la nuova Lexar SDXC UHS-I Professional 1066x Pro serie SILVER che, per via delle sue caratteristiche tecniche, è tra le migliori dal punto di vista delle prestazioni. Si tratta infatti di una scheda di Classe 10 che sfrutta la tecnologia UHS-I, la classe di velocità UHS 3 (U3) e la Classe di Velocità Video 30 (V30) per offrire una velocità di lettura fino a 160 MB/s e di scrittura fino a 120 MB/s, consentendo di registrare e trasferire in facilità foto in alta qualità (anche in sequenza rapida con la raffica) e video in Full HD e in 4K UHD.

E’ di conseguenza una buona scelta per fotocamere DSLR e mirrorless, che generalmente vengono utilizzate all’aperto e anche in ambienti estremi dal punto di vista climatico, termico e meteorologico: la struttura infatti è progettata per resistere all’acqua, agli urti, alle vibrazioni e ai raggi X, preservando così le registrazioni anche in caso di caduta della videocamera o quando quest’ultima viene fatta passare sotto gli scanner all’aereoporto.

Fotografi e videomaker professionisti possono quindi affidare i propri file a questa nuova scheda Lexar SDXC UHS-I Professional 1066x Pro serie SILVER, che viene venduta in diversi tagli di memoria fino ad un massimo di 512 GB, il più indicato per poter archiviare un maggior numero di ore di registrazione video in risoluzione UHD 4K: i prezzi partono da 41,90 euro per il modello meno capiente da 64 GB. E’ in vendita anche su Amazon nei tagli da 128 GB, 256 GB e 512 GB.