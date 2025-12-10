Facebook Twitter Youtube

La One UI 8.5 di Samsung e l'ispirazione da iOS

Di Emiliano Contarino
La One UI 8.5 di Samsung trae ispirazione da iOS

L’introduzione della versione beta di One UI 8.5 ha riacceso il dibattito riguardante l’evoluzione dell’interfaccia utente di Samsung. Non manca chi, avendola già provata in fase beta, ha notato un certo spostamento verso scelte stilistiche e funzionali tradizionalmente associate all’ecosistema Apple. Ecco perché e come la One UI 8.5 trasforma i Samsung in iPhone.

Il cambiamento più evidente introdotto con l’aggiornamento riguarda la riprogettazione del Pannello Rapido, che si distacca dal design a pagina singola delle versioni precedenti per abbracciare un layout decisamente più modulare. Questa nuova interfaccia separa e isola i cursori per la luminosità e il volume, richiamando in modo diretto la logica di controllo tipica di iOS. Sebbene sia stata introdotta una maggiore flessibilità per l’aggiunta di controlli individuali, la disposizione visiva complessiva — caratterizzata da angoli arrotondati e slider più spessi — rispecchia l’estetica della concorrenza, segnando un netto avvicinamento agli standard visivi di Apple.

La One UI 8.5 di Samsung trae ispirazione da iOS - macitynet.it

Altre novità alle app

Questa tendenza all’uniformità prosegue nella struttura di navigazione delle applicazioni di sistema fondamentali. Software come Orologio, Telefono e Galleria presentano ora una barra di navigazione inferiore che, per iconografia e posizionamento, risulta quasi sovrapponibile alla controparte presente su iPhone. Ovviamente, si tratta di scelte che Samsung ha storicamente giustificato per favorire l’ergonomia e l’uso a una mano (pilastro della filosofia originale One UI); tuttavia, l’attuale implementazione sembra privilegiare la familiarità visiva per gli utenti provenienti da altri ecosistemi, mettendo in secondo piano l’identità ergonomica proprietaria sviluppata negli anni passati.

L’ispirazione estetica, come sottolinea anche androidauthority, si estende infine anche alle micro-interazioni e ai dettagli minori dell’interfaccia utente.

Nel menu Impostazioni, ad esempio, la freccia per tornare indietro è stata ridisegnata trasformandosi in un cerchio fluttuante, un elemento di design distintivo dell’ambiente iOS. Parallelamente, l’applicazione Calcolatrice ha abbandonato lo stile piatto e minimalista precedente per adottare pulsanti con un effetto “bagliore”, che mima il design “Liquid Glass” dell’interfaccia Apple, completando così un quadro di generale allineamento stilistico tra i due sistemi operativi.

