iOS 26.2, regolate l’effetto Liquid Glass con il nuovo cursore

Una cosa è ormai evidente: l’effetto Liquid Glass di iOS 26 sta facendo discutere. D’altronde si tratta della seconda più importante rivoluzione nell’aspetto grafico di iPhone, dopo il passaggio dallo Scheumorfismo fortemente voluto da Steve Jobs al design Flat minimalista introdotto con iOS 7; e come fu all’epoca, anche oggi gli utenti si dividono tra favorevoli e contrari.

Forse è anche per questo che Apple sta cercando di accontentare tutti permettendo di regolarne l’aspetto finale in base ai propri gusti. Già dalla prima versione di iOS 26 si può controllare un filtro che ne limita le trasparenze, e in iOS 26.1 è stato aggiunto un nuovo interruttore che agisce un po’ più in profondità. A partire da iOS 26.2 è presente un ulteriore cursore, questa volta che permette di regolare la trasparenza dell’orologio. E poi ci sono alcuni trucchi per affinare il tutto che funzionano su tutte queste versioni.

In questo articolo partiamo dal parlarvi della nuova opzione di iOS 26.2 e concludiamo ricapitolando tutti gli altri controlli attualmente esistenti, così da permettervi di affinare l’aspetto finale secondo i vostri gusti.

Il nuovo cursore di iOS 26.2

Iniziamo dunque dalla novità di iOS 26.2 di cui avevamo fatto cenno in questo articolo: aggiornando a questa versione potete regolare l’effetto vetro dell’orologio nella Schermata di Blocco decidendo se debba apparire trasparente o satinato.

Nella schermata di personalizzazione della Lockscreen (potete accedervi anche da Impostazioni > Sfondo > Personalizza ), oltre a decidere l’altezza dell’orologio trascinandolo dall’angolo in basso a destra, se ci cliccate sopra apparirà in basso un menu in sovrimpressione chiamato Font e colore.

In questa sezione oltre a scegliere il carattere e regolare lo spessore attraverso un primo cursore, ora ne trovate un secondo slider dove appunto decidere quanto dev’essere profondo l’effetto vetro.

Resta disponibile anche l’interruttore Opaco che elimina completamente la trasparenza dell’orologio.

L’interruttore di iOS 26.1

A partire da iOS 26.1 è inoltre presente un interruttore in Impostazioni > Schermo e luminosità > Liquid Glass che permette di scegliere tra due modalità:

Vetro , che privilegia le trasparenze mostrando i contenuti sottostanti;

, che privilegia le trasparenze mostrando i contenuti sottostanti; Opaco, che invece tende a nascondere i contenuti sul fondo dietro una satinatura migliorandone leggibilità e contrasto.

Il pulsante generale di iOS 26

Fin dalla prima versione di iOS 26 è inoltre disponibile l’opzione Riduci trasparenza in Impostazioni > Accessibilità > Schermo e dimensioni testo che sostituisce tutti gli sfondi traslucidi (come quello del Centro di Controllo o delle notifiche) con sfondi solidi, migliorando la leggibilità generale dell’interfaccia.

I trucchi per personalizzare effetto e stile del vetro

Oltre ai pulsanti sopracitati ci sono altre impostazioni – alcune delle quali (come l’interruttore per aumentare il contrasto) non direttamente collegate al design Liquid Glass – che, se opportunamente regolate, permettono di personalizzare ulteriormente l’effetto finale dell’interfaccia.

Vi rimandiamo a questo articolo dove trovate dettagliate una per una le varie opzioni che vi permettono di passare ad un effetto vetro più chiaro ad uno più scuro, regolando profondità e colorazione.

Sfondi Liquid Glass

Per concludere: se vi piace lo sfondo per iPhone che abbiamo usato in questo tutorial, sappiate allora che potete scaricarlo gratuitamente partendo da questo nostro articolo, dove ne abbiamo raccolti 15 tra quelli attualmente in circolazione che più enfatizzano la nuova interfaccia di iOS 26. Il designer che li ha realizzati ne pubblica quotidianamente di nuovi, e ad oggi sul suo profilo ne trovate ormai a centinaia tra cui scegliere.

