La plafoniera smart Yeelight 32W su eBay in offerta a 84,75 euro

Illuminare la vostra casa in modo smart è ormai un gioco da ragazzi e, soprattutto, anche economico, grazie alle molte offerte che spesso toccano le periferiche Yeelight, che sono tra le più note e funzionali in questo settore. Questa volta in offerta la plafoniera smart Yeelight 32W da 450 mm e 32W; si acquista in super sconto a 84,75 euro. Clicca qui per acquistarla.

La plafoniera Yeelight propone un design estremamente minimale, come del resto tutte le periferiche Yeelight, così da adattarsi al meglio sia in un ambiente domestico moderno, sia in un ufficio minimale.

Il design è davvero unico nel suo genere, propone una forma rotonda molto semplice, che non solo illumina, ma decora davvero il soffitto. E’ disponibile in due diverse varianti, che varia solo nel pattern della plafoniera: una liscia, l’altra con delle piccole stelline.

La plafoniera Yeelight è compatibile con gli assistenti digitali Alexa e Google Home, ma si controlla anche con con l’app Yeelight, disponibile gratis per iOS e Android.

Non solo tramite l’app e il controllo vocale sarà possibile accenderla e spegnerla, ma anche modificare la tonalità della luce, tra calda e fredda, oltre a regolarne l’intensità.

La plafoniera, che ricordiamo avere un diametro di 450 mm, eroga una potenza di 32W, con una luminosità di 2200lm, offrendo una temperatura di colore compresa tra 2700-6000k, così da regolarla a proprio piacimento, magari adattandola ai diversi orari della giornata.

La lampada è suggerita per stanze di dimensioni compresa tra i 15 e i 20 metri quadrati. Pesa circa 1,56 kg, e ha dimensioni di 45,00 x 45,00 x 7,80 cm.

Al momento su eBay è proposta ad un prezzo speciale di 84,75 euro con spedizione gratuita dall’Italia. Clicca qui per acquistarla.