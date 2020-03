La prossima Chromecast Ultra potrebbe essere in formato Android TV

Il Chromecast di Google si è evoluto nel corso degli anni, dalla prima versione a forma di chiavetta, alla variante Ultra 4K attualmente disponibile sul mercato. Si tratta di un dispositivo davvero versatile per inviare alla TV molti contenuti presenti su smartphone, come foto e video. Il prossimo step, a quanto pare, sarà quello di rilasciare un Chromecast Ultra con Android TV. Sembra che, in questo modo, il dongle Google somiglierà più alla Fire TV di Amazon.

In questo modo sarà possibile eseguire app native, come Netflix, Youtube, e molte altre ancora presenti sullo store di Google, piuttosto che doversi affidare al cast da smartphone. Secondo quanto riferito, il nuovo Ultra dovrebbe ricordare il Chromecast standard della generazione attuale, con un’estetica “più morbida, più rotonda” e, come si può immaginare, con un telecomando dedicato.

Il controller, dice la fonte, dovrebbe somigliare a un incrocio tra i telecomandi apprezzati sul defunto Daydream View e quello di Apple TV, completo di microfono e un pulsante dedicato all’Assistente Google per il controllo vocale. In realtà, il dispositivo potrebbe essere già emerso in una registrazione FCC per un “Google Remote” il cui profilo di base corrisponde alla descrizione. Google ha rilasciato dispositivi per sviluppatori con funzionalità simili, quindi non sarebbe un grande sforzo realizzarne un equivalente più orientato all’ambito consumer domestico.

Non è certo quando potrebbe arrivare sul mercato questo nuovo Chromecast Ultra. Si poteva ipotizzare un rilascio al fianco dei Pixel 4a in occasione della Google I/O ma l’evento è stato annullato a causa del coronavirus.

Il lancio di questo dongle Ultra con Android TV potrebbe aiutare il colosso a competere direttamente con i set top box di Amazon, Apple e Roku, per non parlare del fatto che Google Assistant troverebbe così una nuova casa in un numero maggiore di salotti, rispetto a quanto può attualmente fare con gli altoparlanti Nest.