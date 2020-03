Big G cancella Google I/O 2020 per Coronavirus

Anche Google subisce gli effetti di coronavirus: il colosso del web ha annullato la sua prossima conferenza degli sviluppatori, il Google I/O 2020, che si sarebbe dovuto tenere dal 12 al 14 maggio allo Shoreline Amphitheatre di Mountain View, in California. La preoccupazione è sempre quella relativa all’attuale spettro delle epidemia COVID-19, che sta ormai investendo anche gli Stati Uniti.

Nelle e-mail inviate ai partecipanti di Google I/O 2020, la società annuncia di aver annullato l’evento, ma che esplorerà altri modi per connettersi con la comunità degli sviluppatori. I rimborsi per chi aveva acquistato i biglietti per la manifestazione saranno evasi entro il 13 marzo prossimo. La cancellazione è, ovviamente, dovuta alle crescenti preoccupazioni relative al coronavirus (COVID-19), presa in conformità con le indicazioni sulla salute fornite dal CDC, dall’OMS e da altre autorità sanitarie.

Tutti gli ospiti che hanno acquistato i biglietti per Google I/O 2020 riceveranno un rimborso completo entro il 13 marzo 2020. Se entro tale data non vedrai il credito sul tuo estratto conto, ti preghiamo di contattare [email protected] Gli ospiti che si sono registrati per l’I/O 2020 non dovranno accedere all’estrazione del prossimo anno e avranno automaticamente la possibilità di acquistare un biglietto I/O 2021.

Nelle prossime settimane, ricorda Google, saranno esplorati altri modi per far evolvere l’I/O di Google, così che la società possa connettersi al meglio con la comunità di sviluppatori. Per questo, il colosso terrà aggiornato il sito Web I/O con ulteriori informazioni.

Ricordiamo che Google è la seconda grande azienda tecnologica a cancellare un evento per gli sviluppatori, in seguito alla decisione di Facebook di annullare l’F8 la scorsa settimana. Quando si parla di Google I/O, ricordiamo, si parla di un evento simile al WWDC di Apple, che attira circa 5.000 sviluppatori da tutto il mondo. Tra le altre manifestazioni cancellate ricordiamo il MWC 2020 e il Motor Show di Ginevra.

Google I/O 2020 avrebbe avuto luogo a Mountain View, in California, mentre la conferenza F8 di Facebook già cancellata si sarebbe tenuta presso il McEnery Convention Center di San Jose, in California, la stessa sede che Apple utilizza per il WWDC.

Apple non ha ancora annunciato le date per la WWDC 2020, ma sulla base di eventi passati, dovrebbe tenersi dall’8 al 12 giugno, sempre che il colosso di Cupertino non decida di annullarlo per via del coronavirus.

Ad oggi il COVID-19 ha contagiato oltre 90.000 persone.