LANKELEISI X2000 PLUS, e-bike pieghevole super potente in offerta

I vantaggi del motore elettrico combinati a ruote fat per tutte le condizioni stradali e a un telaio pieghevole sono racchiusi nella LANKELEISI X2000 PLUS, una e-bike che tutti vorrebbero avere sempre pronta nel portabagagli dell’auto e che adesso, grazie ad una promozione, costa quasi la metà.

Questa bicicletta infatti combina il meglio di questo mondo: si tratta appunto di un veicolo alimentato da un motore elettrico, perciò ad usarla non si farà alcuna fatica. Si tratta per altro di un motore da 1000 Watt, molto più potente dei soliti (di solito sono da 350 Watt), capace così di spingere anche su salite con una pendenza massima di 35°.

La bici raggiunge i 25 chilometri orari in meno di cinque secondi e come dicevamo usa delle ruote da 20 pollici con battistrada da 4 pollici, molto larghe quindi per poter assicurare una ottima aderenza anche su percorsi impegnativi, compresi quelli coperti di sabbia, fango e neve.

C’è un cambio Shimano a 7 marce per regolare la pedalata in base alla necessità, schermo LCD certificato IP54, freni a disco su entrambe le ruote e sospensioni a molla sull’anteriore. La batteria invece si ricarica in 5-6 ore e promette fino a 100 chilometri di autonomia.

Per finire, si tratta per l’appunto di una bicicletta con telaio pieghevole, grazie al quale si possono ridurre gli ingombri per infilarla facilmente nel portabagagli dell’auto o per nasconderla meglio dietro la porta dell’ufficio. Una volta ripiegata a metà andrà ad occupare un volume di circa 100 x 78 x 45 centimetri.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 1.559 € potete risparmiare 660 € spendendo 899,99 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.