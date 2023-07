1Control SOLO apre cancelli e garage con CarPlay e Android Auto

Adesso per aprire garage e cancelli basta un click dall’auto: il sistema di 1Control infatti ha appena aggiunto l’integrazione per CarPlay e Android Auto, sicché chi possiede un sistema di infotainment alimentato da queste piattaforme adesso potrà entrare più comodamente in casa o in azienda senza distogliere lo sguardo dalla strada.

Per i possessori dell’apricancello universale 1Control SOLO significa dire finalmente addio a tutti quei problemi legati all’uso di chiavi e radiocomandi perché adesso può controllare il tutto dal touchscreen della sua autovettura. Dichiara l’amministratore delegato della società, Francesco Sarasini:

L’integrazione dei nostri dispositivi con Apple CarPlay e Android Auto è stata un passaggio quasi naturale e siamo orgogliosi di essere stati i primi sul mercato a farlo.

Come funziona

Il sistema è sempre lo stesso: c’è bisogno dell’apricancello 1Control Solo e dell’hub 1Control LINK: a quel punto dopo aver installato l’app sul telefono non resta che collegarlo al sistema di infotainment della propria auto con Apple CarPlay o Android Auto per veder comparire l’app sullo schermo.

Cosa può controllare

1Control SOLO può aprire e chiudere porte e portoni, garage e basculanti, sbarre, cancelli e dissuasori mobili, sia di privati che delle aziende.

Con lo smartphone o lo smartwatch, con il Telepass e da oggi anche col computer di bordo dell’auto, questo apricancello può controllare ingressi e uscite, bloccare e programmare gli accessi, risolvendo per altro il problema di duplicabilità dei radiocomandi da parte di malintenzionati, godendo per altro di un sistema di crittografia che aumenta il livello di sicurezza.

Azienda e partner

L’azienda 1Control è stata fondata nel 2015 ed è di Brescia. Già oggi hanno scelto il suo apricancello diverse società tra cui Silca – opera nel settore di duplicazione delle chiavi – che ha scelto 1Control SOLO come prodotto OEM a proprio marchio.

Anche Pilomat, gruppo della tedesca Hörmann che opera nel settore dell’automazione di cancelli, garage e porte, ha integrato la tecnologia in tutti i dissuasori stradali con la prima installazione A2A a Milano a febbraio 2022.

Perfino Maserati propone 1Control SOLO come accessorio per le proprie autovetture e Telepass NEXT, il pacchetto che racchiude assicurazione, telematica e telepedaggio, ora include anche l’apertura Smart dei cancelli.

Maggiori informazioni sui prodotti Smart dell’italiana 1Control in questa sezione del nostro sito. 1Control SOLO di cui abbiamo parlato in questo articolo si compra anche su Amazon in kit con 1Control LINK a 189 €.