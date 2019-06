Lasciate perdere l’iPad Air: su Amazon gli iPad Pro 10,5 sono in supersconto

State pensando di comprarvi un iPad senza svenarvi e state valutando un iPad Air? Ascoltate il nostro consiglio: andate su Amazon e compratevi un iPad Pro 10,5 fine serie. Li trovate a prezzi stracciati.

I modelli ad un prezzo che non troverete da nessuna parte a questo prezzo, neppure tra i ricondizionati Apple sono due

Come accennato comprare un iPad Pro 10,5 di fatto significa comprare un iPad Air; sono identici per

dimensioni e spessore

aspetto estetico

qualità dello schermo

durata della batteria

Wi-Fi

connettori (jack audio, lighting)

Touch ID

Camera frontale

Compatibilità con Apple Pencil 1

iPad Air supera iPad Pro per

Processore più veloce (A12 Bionic contro A10X Fusion)

LTE (Gigabit LTE contro LTE Advanced)

Bluetooth (5.0 contro 4.2)

iPad Pro supera iPad Air per

Altoparlanti (quattro contro due)

Schermo con promotion

Fotocamera posteriore (12 megapixel contro 8)

Flash LED flash, stabilizzazione ottica, tecnologia Focuspixel

A fronte di tutto questo, si comprende che i prezzi Amazon per gli iPad Air sono davvero molto interessanti. Per capire quanto interessanti date un’occhiata proprio ai prezzi degli iPad Air 2019. Un iPad Air con 64 GB di memoria, che sono pochini, costa 569 euro. La versione da 256 GB costa 739 euro. Non esiste invece un modello da 512 GB. Se state volete fare un confronto con i ricondizionati Apple, li trovate su Apple Store a 769 euro (256 GB) e 869 euro (512 GB). Quindi costano di più del nuovo su Amazon (e nella versione da 512 molto di più)

In pratica su Amazon, che è un rivenditore autorizzato Apple e quindi vi offre tutte le possibili e immaginabili garanzie di chi ha questo “status”, comprate un iPad Pro 10,5 da 512 Gb a meno del prezzo di un iPad Pro.