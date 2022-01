L’aspirapolvere verticale Xiaomi Deerma VC01 è in sconto a 44,74 euro

Se vi si è rotto l’aspirapolvere, c’è una interessantissima offerta in corso: lo Xiaomi Deerma VC01 è scontato del 78%, quindi invece di 200 euro costa meno di 50 euro.

Per chi è solito pulire il pavimento di casa con un aspirapolvere verticale, troverà in quello in promozione un valido alleato per la pulizia quotidiana. Ha una batteria da 2.200 mAh che promette dai 15 ai 30 minuti di autonomia con una sola carica in base al tipo di potenza impostata, e si ricarica completamente all’incirca tre ore.

Il motore è da 125 Watt ed offre un’aspirazione massima di 8.500 Pa, sufficienti quindi per raccogliere polvere e peli di animale (per chi ne ha almeno uno) che si depositano irrimediabilmente sul pavimento di casa. E’ piuttosto silenzioso perché la scheda tecnica riporta 80 dB come rumore massimo emesso dall’aspirapolvere, e utilizza un serbatoio da 0,6 litri quindi generalmente con sufficiente spazio per raccogliere tutto lo sporco di casa senza doverlo svuotare tra una stanza e l’altra.

E’ costruito interamente in ABS, materiale robusto e leggero che consente così di limitare il peso complessivo a circa un chilo e mezzo, rendendolo di conseguenza un aspirapolvere pratico e maneggevole. In confezione è presente il supporto per appenderlo alla parete, la prolunga, la spazzola per il pavimento e una più piccola per raccogliere lo sporco che si deposita agli angoli e nelle zone più alte e difficili da raggiungere.

Xiaomi Deerma VC01 costa 199,99 euro ma al momento è scontata del 78%, perciò si paga 44,74 euro tasse inluse, visto che la spedizione (che parte dalla Germania) è compresa nel prezzo.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.