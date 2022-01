La spesa degli utenti nelle app cresce del 19% nel 2021

La spesa dei consumatori per le app mobili ha raggiunto i 170 miliardi di dollari nel 2021, secondo il rapporto “State of Mobile 2022” di App Annie, che riguarda l’intero economia delle app su iOS, Google Play e app store Android di terze parti in Cina. Il dato rilevante è la crescita del 19% su base annua, in calo di appena un punto percentuale rispetto al tasso di crescita riportato nel precedente rapporto annuale.

La crescita dei download di app è leggermente diminuita. Sebbene i consumatori di oggi stiano installando più app che mai – 230 miliardi di app sono state scaricate nel 2021, stabilendo un altro record – il tasso di crescita stesso sta rallentando.

Nel gennaio 2021, App Annie ha registrato una crescita dei download su base annua del 7% nel 2021, adesso scesa al 5% nel 2021. La crescita dei download oggi è trainata principalmente da mercati emergenti come India, oltre a Pakistan, Perù, Filippine, Vietnam, Indonesia ed Egitto.

Il rapporto mostra come i consumatori stiano trascorrendo più tempo nelle app, in alcuni casi anche superando quello trascorso a guardare la TV. Lo studio ha rilevato che gli americani in media guardano 3,1 ore di TV al giorno, ad esempio, ma nel corso dell’ultimo anno hanno trascorso 4,1 ore usando app sul proprio dispositivo mobile. In mercati come Brasile, Indonesia e Corea del Sud, gli utenti hanno investito 5 ore al giorno nelle app mobili durante il 2021.

Gran parte del tempo viene speso in app social, foto e video, ossia 7 minuti sui 10 trascorsi sui dispositivi mobili nell’ultimo anno. Queste categorie, oltre alle app di intrattenimento, si rivolgono anche agli utenti della Generazione Z, in particolare negli Stati Uniti, dove hanno il primato app come Instagram, TikTok, Snapchat e Netflix. I millennial nel frattempo hanno preferito Facebook, Messenger, Amazon e WhatsApp.

Naturalmente, il tempo speso davanti ai dispositivi mobili, e dunque nelle app, è dovuto anche alla pandemia da COVID-, che ha costretto gli utenti a fare acquisti, lavorare, imparare, giocare e divertirsi da casa. Ciò ha portato a una crescita “fenomenale” della spesa dei consumatori, con un aggiunta di 43 miliardi di dollari nel 2021, o 10,4 miliardi in più rispetto al 2020, per la spesa in app scaricate, con una crescita del 30% su base annua.

Nella fascia alta della spesa dei consumatori, c’erano 233 app e giochi che hanno incassato oltre 100 milioni nel 2021 e 13 titoli che hanno generato oltre un miliardo. Stando alle previsioni nel 2022 il mercato dovrebbe crescere fino a 350 miliardi di dollari, aiutato da grandi eventi tra cui le Olimpiadi di Pechino.