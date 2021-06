Le novità di Lenovo a MWC 2021, dai tablet alle sveglie smart

Lenovo si prepara ad affrontare il prossimo MWC 2021 con numerose novità, tra i quali tablet, e non solo. Ecco tutto quello che il brand presenterà al prossimo Mobile World Congress 2021, dai nuovi tablet multimediali, a quelli per il business e la famiglia, senza dimenticare le periferiche smart per la casa, come lo Smart Clock 2 con l’Assistente Google a bordo.

Tra le novità, anzitutto, il nuovo Lenovo Yoga Tab 13 progettato per i professionisti, a cui si affiancherà il nuovo Lenovo Yoga Tab 11, per la famiglia, e ancora Lenovo Tab P11 Plus con Android a bordo. Per la gestione della giornata, invece, sarà presente alla kermesse Lenovo Smart Clock 2.

Yoga Tab 13 e Yoga Tab 11

Lenovo è tra i brand che più ha focalizzato l’attenzione su tablet di fascia alta, studiati come centro per l’home cinema portatile. Soprattutto il nuovo Yoga Tab 13, che gode di un ampio display da 13 pollici, per l’appunto, peraltro rivestito da uno strato protettivo anti-impronte digitali, e che presenta sulla parte bassa il design con bordo arrotondato per utilizzarlo in diverse modalità e posizioni.

Yoga Tab 13 è studiato per l’intrattenimento, per la fruizione di contenuti in streaming fino a 12 ore. Gode di un display 2K LTPS da 13 pollici, che offre 400 nits di luminosità e 100% della gamma colori sRGB. Il pannello è inoltre compatibile con Dolby Vision HDR. Reparto audio presenta quattro altoparlanti JBL, con supporto Dolby Atmos.

Tra le altre caratteristiche, il tablet è certificato per Wi-Fi 6, con prestazioni abilitate da una piattaforma basata su processore octa-core Qualcomm Snapdragon 870, e che offre prestazioni grafiche elevate anche grazie agli 8 GB di RAM LPDDR5.

Yoga Tab 11

Yoga Tab 11 è più accessibile, da condividere con tutta la famiglia. È basato sul processore octa-core MediaTek Helio G90T con chip di memoria UFS ed è dotato di Kids Space integrato di Google, una modalità dedicata ai bambini, che gli permette di scoprire, creare e crescere con una libreria di contenuti protetti e sicuri. anche in questo caso è dotato di un display 2K IPS TDDI (Touch Display Driver Integration) da 11 pollici con supporto Dolby Vision.

Lenovo Tab P11 Plus

Ancora, arrivano al MWC i nuovi Lenovo Tab P11 Plus, Lenovo Tab M7 (di terza generazione) e Lenovo Tab M8 (di terza generazione).

Tab P11 Plus, che sarà proposto in due colori, propone un display da 11 pollici (con risoluzione 2000 x 1200) completato da un autentico suono stereo reso dai quattro altoparlanti con Dolby Atmos, disponibile sia in modalità orizzontale sia verticale, oppure tramite le cuffie.

Basato su una CPU octa-core che utilizza le più recenti tecnologie ARM, precisamente il chipset G90T top di gamma MediaTek, propone fino a 6 GB di memoria RAM, ed offre un massimo di 12 ore di autonomia per la visione di contenuti in streaming.

Lenovo Tab M7 e Lenovo Tab M8

Lenovo ha annunciato in queste ore anche nuovi tablet Android, in particolare Lenovo Tab M7 e il più grande Lenovo Tab M8, con la modalità modalità ambient di Google Assistant, che di fatto trasformano i tablet in veri e propri smart display, grazie alla Smart Charging Station disponibile su alcuni modelli.

I tablet godono di una struttura interamente in metallo, linee pulite e diverse opzioni di memoria.

Il Lenovo Tab M8 di terza generazione con Smart Charging Station (solo su modelli selezionati)

Lenovo Smart Clock 2

Lenovo Smart Clock 2 è il display smart da comodino (senza una fotocamera indiscreta per la privacy) che offre contenuti extra ottimizzati, come un caricabatterie per telefono wireless opzionale che si attiva quando è sulla docking station per fornire una soffusa luce notturna sulla base dell’orologio.

Lenovo Smart Clock 2 propone un rivestimento senza cuciture e dimensioni compatte. Gode di un touchscreen a colori da 4 pollici, sulle quali guardare ad esempio le foto di Google Photos. Inoltre, si impegna a migliorare il sonno dell’utente potendo scegliere tra una delle interfacce più scure e la nuova opzione “schermo spento”. Tante le funzionalità offerte, dal calendario che mostra l’inizio della prossima riunione, ai bollettini del traffico per il tragitto giornaliero, e altro ancora. Ovviamente, gode dell’Assistente Google.

Prezzi e disponibilità per i nuovi prodotti Lenovo saranno comunicati in seguito.

Per tutte le notizie riguardanti il mondo di Lenovo il link da seguire è questo.