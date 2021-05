Le soluzioni Apple per la scuola: un evento online il 26 maggio

“C&C e Jamf for Education” è il titolo del più grande evento online di C&C dedicato alle soluzioni Apple per il mondo della scuola, in programma il prossimo 26 maggio, alle ore 15, organizzato da C&C Apple Authorised Education Specialist in collaborazione con Jamf Software.

Un evento online gratuito, dedicato a docenti e dirigenti, per scoprire tutti i vantaggi dell’adozione della tecnologia Apple e Jamf a supporto della didattica, conoscere le straordinarie storie di cinque Apple Distinguished School italiane ed entrare in contatto con numerosi altri protagonisti nel campo dell’innovazione didattica in Italia.

Grazie a diverse sessioni interattive, con l’aiuto di formatori certificati Apple, sarà possibile immergersi nella simulazione di una lezione sfruttando tutti gli strumenti di controllo messi a disposizione da Jamf School e scoprire come implementarli facilmente anche nella propria scuola. A margine dell’evento, per i partecipanti sarà possibile approfondire il tema, sia in presenza sia a distanza, richiedendo una dimostrazione gratuita personalizzata per il proprio istituto.

L’evento sarà arricchito dall’esperienza di docenti certificati Apple Distinguished Educator ed Apple Professional Learning Specialist che guideranno i partecipanti verso la scoperta della certificazione Apple Teacher, un programma di aggiornamento professionale gratuito che aiuta i docenti a sfruttare tutto il potenziale di iPad e Mac nell’insegnamento e nell’apprendimento.

È possibile iscriversi gratuitamente all’evento cliccando qui.