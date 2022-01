Le tre grandi novità di Razer al CES 2022

La fiera dell’elettronica di Las Vegas, la più grande al mondo del settore, sta ospitando anche Razer che, per l’occasione, ha portato tre grandi novità pronte per l’anno che stiamo già vivendo. Dal Project Sophia alla Enki Pro HyperSense, passando per la Razer Smart Home App, il Razer Chroma Smart Home Program e il Razer X Fossil Gen 6, tutti nomi che detti così non dicono niente, ma che racchiudono dentro tanta tecnologia e innovazione per il settore videoludico. Analizziamoli con ordine.

Project Sophia

E’ il primo concept di scrivania da gaming completamente modulare che si adatta per soddisfare le esigenze dell’utente. D’altronde con il lavoro da casa divenuto ormai prassi consolidata, la configurazione della propria scrivania per i molteplici usi del quotidiano rappresenta una sfida per molti: dalla postazione di lavoro che deve garantire il massimo della produttività, fino a quelle per il gioco, lo streaming o l’editing, ogni utilizzo ha una serie di periferiche e dispositivi extra per aumentare e migliorare la specifica esperienza.

Questa soluzione è altamente adattabile e modulare proprio per permettere di riconfigurare rapidamente lo spazio per l’attività che si intende portare a termine, che si tratti di scrivere e-mail e documenti Word, far saltare in aria i nemici quando si gioca, o trasmettere su Twitch la propria diretta in streaming. Supporta fino a 13 moduli separati e questo permette a ogni sezione di essere configurata con una serie di componenti specifici come schermi secondari, strumenti di monitoraggio del sistema, pannelli di tasti di scelta rapida touch-screen, pen tablet e unità di mixer audio, o anche schede di acquisizione esterne, in modo che il setup dell’utente possa essere riconfigurato in pochi secondi per la situazione specifica.

La spaziosa scrivania è inoltre rivestita di LED che si sincronizzano con l’ecosistema Razer Chroma RGB ed è dotata di un display OLED di nuova generazione (disponibile in 65” o 77”) che dispone di pixel auto-illuminati e delle ultime tecnologie per garantire un’immagine più luminosa e nitida che assicurano l’esperienza visiva definitiva.

Enki Pro HyperSense

E’ una sedia da gioco avanzata, dotata di tecnologia aptica «ad alta fedeltà, che permette di sperimentare una nuova dimensione di immersione nel gioco». Basata sul design della sedia Enki Pro (che abbiamo recensito), dispone di un’unità aptica sviluppata con D-BOX per offrire il feedback più autentico e realistico durante il gioco, e integra anche un poggiatesta Chroma RGB che permette agli utenti di personalizzare la sedia mentre è in uso.

Allo stato attuale supporta già oltre 2.200 giochi, film e canzoni, tra cui titoli come F1 2021, Forza Horizon 5 e Assassin’s Creed Valhalla, sicché i gamer non solo saranno in grado di sentire ogni curva in pista, ma verranno anche avvolti nel loro ambiente di gioco grazie al feedback fisico offerto dalla tecnologia aptica HyperSense (con 65.000 variazioni aptiche diverse), che rimane comunque disponibile anche coi titoli non direttamente supportati dal software tramite Direct Input Haptics, grazie al quale gli input di controller, tastiera e mouse genereranno un feedback fisico.

Come le altre della serie, ottimizza i punti di contatto del corpo grazie a una base di seduta ultrawide da 22”, archi delle spalle a 100 gradi e arco lombare integrato – fornendo una distribuzione ottimale del peso e la base ideale per un’integrazione HyperSense totale.

Razer Smart Home App

L’azienda ha svelato anche una nuova applicazione con cui permettere agli utenti di avere una destinazione unica per controllare e personalizzare in modo nativo tutti i dispositivi connessi agli ecosistemi PC e mobile. Secondo l’azienda l’app «semplifica il processo di configurazione e personalizzazione creando un unico ecosistema domestico intelligente, dando agli utenti la possibilità di controllare e sincronizzare tutti i dispositivi da una semplice interfaccia».

Razer Chroma Smart Home Program

E’ l’invito che l’azienda apre ai partner hardware del settore Smart Home volto a integrare i loro prodotti nell’ecosistema Razer. Attualmente Razer Chroma RGB supporta migliaia di dispositivi di oltre 50 partner hardware e oltre 200 giochi integrati nativamente, che lo rendono uno dei più grandi ecosistemi di illuminazione al mondo per i dispositivi gaming.

Il programma – spiegano – rappresenta un’opportunità per i nuovi partner di far parte di questo ecosistema perché permette di offrire un’esperienza immersiva unificata e il potenziale di un sistema di controllo dell’illuminazione completamente integrato, compresa l’interattività dal cellulare, tramite Razer, direttamente ai loro consumatori.

Al momento Razer Chroma Smart Home include partner come Nanoleaf, LIFX, Yeelight, Monster e Twinkly, altri sono in arrivo.

Razer X Fossil Gen 6

Per finire la società ha annunciato la collaborazione con Fossil per lanciare uno smartwatch in edizione limitata: il Razer X Fossil Gen 6, appunto: un indossabile che sfrutta la piattaforma smartwatch di Fossil, corredato da tre esclusive facce di orologio Razer (Analog, Text e Chroma) e di due eleganti cinturini intercambiabili in silicone da 22 mm negli iconici colori nero e verde di Razer.

Sarà lanciato a livello globale questo mese al prezzo di 329 dollari, in quantità limitata di soli 1.337 esemplari. La Gen 6 – spiegano – è il primo smartwatch alimentato dalla piattaforma Snapdragon Wear 4100+ – che offre aggiornamenti in termini di velocità e prestazioni, compresi tempi di caricamento delle applicazioni più rapidi, oltre a reattività elevata e consumi energetici più efficienti. «Con un aumento complessivo delle prestazioni del 30% e l’esecuzione di Wear OS di Google, lo smartwatch fa molto di più, molto più velocemente per dare ai gamer un’innovazione alla moda».

Questo orologio è dotato di una cassa nera da 44 mm, sensore per il monitoraggio del sonno, della frequenza cardiaca e della saturazione, oltre a una batterica che si ricarica più velocemente (raggiunge l’80% in mezz’ora, dicono). Sarà poi chiaramente possible l’aggiornamento al sistema Wear OS 3 nel 2022, insieme ad altri aggiornamenti che continueranno a migliorare l’esperienza generale dell’utente.

