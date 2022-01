Proscenic T21, la friggitrice ad aria si comanda con Alexa

Alexa ora controlla anche la friggitrice ad aria: T21 è infatti il modello Proscenic di nuova generazione che utilizza l’assistente vocale di Amazon per alcune delle sue funzioni principali, consentendo così all’utente di controllarlo e tenerne d’occhio i parametri mediante l’ausilio della sola voce.

Si tratta di una friggitrice ad aria, dotata di un ampio cestello all’interno del quale riporre le pietanze beneficiando di una cottura che riesce a raggiungere il cibo da ogni direzione, per una cottura uniforme e capace di ridurre fino all’80% i grassi che invece restano quando si cuoce con la frittura tradizionale (tramite immersione in olio bollente, ndr). Ne risulta così un valido strumento che permette di mantenere un’alimentazione piuttosto sana preservando però quanto più possibile il gusto e i sapori della frittura.

Oltre a friggere è anche in grado di cuocere, grigliare e arrostire i cibi impostando una temperatura compresa tra 75°C e 205°C: mette a disposizione 8 programmi e tre pulsanti personalizzabili per creare altrettanti programmi predefiniti da richiamare all’occorrenza, senza dover ogni volta reimpostare i parametri più utilizzati. Tra le altre funzioni a disposizione dell’utente c’è quella del pre-riscaldamento, in modo da poter ridurre i tempi di cottura e ottenerne di conseguenza anche una più uniforme, e anche la cottura posticipata fino a 12 ore, in modo da poter preparare il cestello programmando però l’accensione in ritardo così da trovare il pranzo o la cena pronti al proprio rientro.

Come dicevamo è una friggitrice piuttosto tecnologica perché integra Alexa con cui poter accendere, spegnere, farsi notificare il tempo di cottura restante, la temperatura e altre informazioni tramite voce, ma c’è anche l’app ProscenicHome da cui accedere a molti più parametri e sfogliare anche le ricette per prendere spunti e idee (ce ne sono 29 in italiano).

Per quanto riguarda il resto delle caratteristiche tecniche, è una friggitrice da 1.700 Watt dotata di schermo touch LED per i controlli, con un ingombro di circa 36 x 30 x 27 centimetri e un cestello da 22 x 22 x 10 centimetri ed una capacità complessiva di 5,5 litri. E’ costruita senza BPA e PFOA, pesa intorno ai due chilogrammi e il cestello è costruito con materiale antiaderente e lavabile persino in lavastoviglie.

Proscenic T21 è in vendita su Amazon e costa 179 euro. Al momento è proposta in offerta a 139 euro (-22%) e c’è un ulteriore sconto di 20 euro attivando la casella coupon, quindi viene a costare 119 euro spedizione (a cura di Amazon) compresa nel prezzo.