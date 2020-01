Le valvole termostatiche Netatmo si aggiornano e scoprono le finestre aperte

Se una valvola termostatica è in grado di modulare al meglio la temperatura di ogni stanza della vostra casa sia che viviate in una villa o in condominio è anche vero che la programmazione non può tenere conto sempre di tutti gli imprevisto o degli orari delle vostre pulizie o ricambi d’aria.

A partire dal 28 Gennaio 2020 le valvole termostatiche intelligenti di Netatmo sono dotate della nuova funzionalità di rilevamento finestra aperta.

L’aggiornamento software è disponibile gratuitamente per tutti i clienti e viene effettuato automaticamente per impostazione predefinita: è disponibile per tutti i dispositivi, inclusi quelli già in commercio, sia cioè per le valvole termostatiche intelligenti aggiuntive che per lo Starter Pack.

Questa nuova funzione di fatto consente al sistema di spegnere il riscaldamento nella stanza non appena viene rilevata anche solo una finestra aperta, evitando così gli inutili sprechi di energia.

Grazie allo Starter Pack gli utenti possono controllare la temperatura della propria abitazione munita di riscaldamento centralizzato e impostare una programmazione stanza per stanza su misura in base alle proprie abitudini quotidiane, oltre a controllarne il riscaldamento a distanza.

Le valvole termostatiche aggiuntive invece completano lo Starter Pack o il termostato intelligente di Netatmo e consentono di controllare ogni singolo termosifone per migliorare il comfort e assicurare un maggior risparmio energetico.

Come funziona il Rilevamento Finestra Aperta

Quando una finestra è aperta, la valvola termostatica intelligente di Netatmo rileva un calo della temperatura attraverso i suoi sensori.

Di conseguenza, la valvola riduce la temperatura spegnendo l’attività corrente e l’utente viene informato sia da un pittogramma sulla valvola sia sull’app Energy. Il riscaldamento si riaccende non appena le valvole rilevano che la finestra è stata chiusa oppure 30 minuti dopo averne rilevato l’apertura.

Inoltre, l’utente ha la possibilità di mantenere acceso manualmente il riscaldamento dei termosifoni quando la finestra è aperta, cliccando su “Continuare il riscaldamento” dall’app Energy. La funzionalità Rilevamento Finestra Aperta può essere disattivata in qualsiasi momento dall’app.

Prezzi e disponibilità

Ricordiamo innanzitutto che tutte le funzionalità dei prodotti Netatmo sono disponibili gratuitamente e per utilizzarle non è richiesto alcun abbonamento o costo aggiuntivo.

Lo Starter Pack è in vendita al prezzo di 199,99 euro mentre il costo delle valvole termostatiche intelligenti aggiuntive è di 79,99 euro cadauna. Il termostato Smart di Netatmo costa invece 179,99 euro.

L’app Netatmo Energy è gratuita e compatibile con iPhone a partire dalla versione iOS 9 e con Android a partire dalla versione 5.0. L’applicazione Web Netatmo è invece disponibile per Mac e PC.

Se volete saperne di più sulla convenienza delle valvole termostatiche “intelligenti”, qui c’è la nostra guida all’utilizzo delle valvole termostatiche Smart.