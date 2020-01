La registrazione multi camera di iPhone 11 arriva sull’app DoubleTake di FiLMiC Pro

All’evento iPhone 11 di settembre, Apple ha presentato una demo dei produttori di FiLMiC Pro con la possibilità di visualizzare in anteprima e registrare video da più camere in contemporanea sullo stesso iPhone. Oggi, questa funzionalità è stata rilasciata come applicazione gratuita stand alone, chiamata DoubleTake.

L’app consente di acquisire video simultanei da due fotocamere, ed è compatibile con iOS 13: i video multi-cam sono limitati ai seguenti dispositivi: iPhone 11 Pro Max, 11 Pro, 11, Xs Max, Xs e Xr.

Quando Apple ha portato gli sviluppatori sul palco durante l’evento di settembre, la funzione di registrazione multi camera doveva essere integrata nell’app FiLMiC Pro. Questo è ancora il piano principale, anche se la data di rilascio della funzione non è stata rispettata. Per questo, probabilmente, la società ha deciso di rilasciare questa funzione come app stand alone, peraltro gratuita.

La modalità multi-cam raggiungerà comunque FiLMiC Pro entro la fine dell’anno. Ad ogni modo, la nuova app, utilizzando le nuove API di iOS 13 per i video multi-cam, è in grado di visualizzare le riprese di tutte e quattro le fotocamere su iPhone 11 Pro (ultra-ampio, ampio, teleobiettivo e fotocamera frontale) e lasciare che il regista scelga i due angoli che desidera registrare.

Durante la registrazione è possibile scegliere il layout a schermo diviso, oppure utilizzare la classica modalità PiP. E’ possibile registrare i video in composito o salvare le clip separate sul rullino fotografico. In quest’ultimo caso, DoubleTake fa in modo che l’utente porti le clip in un’app di editor video e li tagli. Tutto ciò avrebbe ovviamente più senso nel caso in cui la funzione venga integrata nell’applicazione FiLMiC Pro, con tutte le funzionalità del caso.

L’app offre controlli di messa a fuoco ed esposizione che consentono di impostare e bloccare la messa a fuoco e l’esposizione su entrambe le fotocamere durante l’acquisizione multi-cam. Basta toccare un punto qualsiasi per impostare un’area di interesse con il reticolo, quindi toccare nuovamente per bloccare o sbloccare. Il commutatore di telecamera facile da usare consentirà di spostarsi facilmente tra le cam A e B durante una registrazione per regolare la messa a fuoco e l’esposizione, l’una indipendentemente dall’altra.

DoubleTake non è affatto la prima app multi-cam a debuttare in App Store, con DuetCam che è stata lanciata poco dopo iOS 13 lo scorso anno.

DoubleTake di FiLMiC Pro è disponibile in App Store gratis. Si scarica direttamente a questo indirizzo.