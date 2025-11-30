Metà prezzo per LEDVANCE SMART Matter Globe, lampada LED potente e universale per la smart home

Portare una luce davvero “smart” in casa non significa solo accenderla con lo smartphone. Significa poterle chiedere di cambiare atmosfera in un attimo, integrarla con il resto dell’ecosistema domotico e farla lavorare per voi, seguendo i ritmi della giornata.

È esattamente il terreno di gioco della LEDVANCE SMART+ Matter Globe E27: una lampada LED a globo smerigliato che unisce tanta luce (1521 lumen reali, con 14 W di consumo) a una compatibilità ampia e moderna grazie allo standard Matter. E’ in super offerta per il Black Friday su Amazon a 11,94 € invece di 24,99 €.

Partiamo dalla sostanza: 1521 lumen vuol dire una luminosità paragonabile a una tradizionale 100 W, quindi perfetta non solo per luci d’accento, ma anche come punto principale in salotto, cucina o studio. La finitura smerigliata ammorbidisce il fascio e rende la luce più uniforme, piacevole anche quando la lampada è in vista.

E poi c’è la parte più divertente: oltre al bianco regolabile, avete a disposizione luce colorata RGB con milioni di tonalità e la temperatura colore modulabile da 2700K caldi a 6500K freddi. In pratica potete passare da una luce rilassante da sera a una più energizzante da mattina, senza cambiare lampadina.

Il vero asso nella manica, però, è Matter. Lo standard nasce per far parlare tra loro dispositivi di marche diverse senza acrobazie: la lampada si integra in modo nativo con Apple Home, Google Home, Amazon Alexa e gli hub compatibili Matter. Così potete inserirla in scene e automazioni già esistenti, oppure crearne di nuove in pochi tocchi.

Se invece preferite un controllo diretto e senza passaggi intermedi, c’è l’app LEDVANCE SMART+ per iOS e Android: da lì gestite intensità, colori, temperatura e programmi orari, anche quando siete fuori casa.

E naturalmente non manca la voce: con Siri, Alexa o Assistente Google potete dire “luce più calda”, “abbassa del 30%” o scegliere un colore al volo, utile quando avete le mani occupate o volete cambiare mood senza interrompere quello che state facendo.

E’ una lampada pensata per chi vuole luce potente, flessibile e pronta per il futuro della smart home, senza vincoli di piattaforma e con tutta la comodità dei comandi vocali e delle automazioni quotidiane.

Se avete bisogno di una o più lampade di tipo “Globo” questa è la migliore occasione degli ultimi mesi: trovate in offerta a metà prezzo (meno di una globo non smart con cosi’ tanti lumen) per il Black Friday su Amazon a 11,94 € invece di 24,99 €.

Sto caricando altre schede...

Se vi interessano altri tagli di lampade Ledvance Smart+ compatibili con Matter qui sotto trovate tutta l’offerta relativa di LEDVance per il Black Friday.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...