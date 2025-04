Logitech MX Creative Console, ora con supporto per Final Cut Pro e altre applicazioni Mac

Logitech ha annunciato un aggiornamento del software per MX Creative Console (qui la nostra recensione), update che offre nuove integrazioni e funzionalità per Final Cut Pro, Affinity Photo, Adobe Lightroom, Figma e DaVinci Resolve che consentono di velocizzare il flusso di lavoro.

L’accessorio in questione, lo ricordiamo, è uno strumento di produttività che funziona praticamente con qualsiasi app; è possiible creare un profilo per qualsiasi applicazione per la quale non disponiamo di un plug-in assegnando scelte rapide da tastiera alla console. Si possono richiamare azioni in Photoshop (es. ruotare per regolare le dimensioni del pennello), Premiere (es. scorrere la timeline), Lightroom Classic (es. richiamare Pre-impostazioni con un solo tocco), regolazioni praticamente infinite, eliminando le attività ripetitive e consentendo di accedere più rapidamente alle azioni più utilizzate premendo un tasto.

I tasti a schermo offrono un feedback visivo ed è supportata la personalizzazione completa dei tasti a schermo, permettendo di passare rpidamente da un profilo all’altro (fino a 15 pagine) e accedere a molteplici configurazioni adatte al proprio flusso di lavoro.

Il supporto offre feedback visivo e la personalizzazione completa dei tasti a schermo progettati per la facilità di utilizzo.

I pulsanti di paging permettono di passa rerapidamente da un profilo all’altro fino a 15 pagine e accedre a varie configurazioni adatte al proprio flusso di lavoro.

Il supporto progettato per garantire la visibilità dei tasti LCD, in configurazioni in cui il dispositivo potrebbe trovarsi troppo lontano dalla propria area visiva e la connessione al computer (Mac o PC) avviene tramite un cavo da USB-C a USB-C 2.0. La manopola contestuale modifica il comportamento a ogni tasto azione premuto; basta toccare nuovamente lo stesso tasto per tornare alle impostazioni predefinite. Si adatta anche a velocità, regolazione lenta per la precisione e rotazione rapida per il raggio d’azione (è utile anche per zoom avanti e indietro, navigazione, ecc.).

Il produttore offre l’integrazione nativa di plug-in per la creatività e la produttività per app come Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Adobe Lightroom Classic, Adobe Illustrator, Zoom, Microsoft Teams, Spotify, Apple Music e ora anche Final Cut Pro, Affinity Photo, Figma e DaVinci Resolve.

Logitech MX Creative Console è disponibile a partire dal sito web italiano della casa madre ma lo potete trovare più comodamente anche presso Amazon.it sia in versione bianca, che nera a 249€.

