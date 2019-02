Leggere codici QR con iPhone, con iOS 12 è ancora più semplice

Già con iOS 11 Apple aveva inserito all’interno del sistema una funzione per leggere i codici QR con iPhone attraverso l’app Fotocamera, ma con iOS 12 l’operazione sarà ancora più semplice, potendo effettuare la lettura codici QR tramite apposito collegamento dal Centro di controllo. Ecco come funziona.

Mentre su iOS 11 è necessario aprire l’app Fotocamera e inquadrare il codice QR, dovendo poi cliccare sul banner che appare in alto all’interno dell’interfaccia camera, con iOS 12 sarà possibile leggere codici QR con iPhone dal Centro di Controllo, anche se l’interruttore Scansiona codici QR su Impostazioni è disattivato.

Lettura QR da Centro di Controllo

Su iOS 12, per leggere i codici QR con iPhone, si potrà configurare la scorciatoia sul Centro di Controllo. Per farlo, è sufficiente andare su Impostazioni, scegliere il tab Centro di Controllo e successivamente scegliere l’opzione per Personalizzare i controlli. A questo punto si dovrà cliccare il piccolo simbolo verde a forma di “+” accanto all’icona Scansione codice QR. In questo modo si attiverà la scorciatoia sul Centro di Controllo.

Fatto questo passaggio, come evidenzia anche idownloadblog, sarà sufficiente toccare l’icona del codice QR presente sul centro di controllo per avviare lo lettura dei codici tramite l’app Fotocamera nativa: importante notare come in questo modo, anche se l’opzione Scansiona Codici QR risulta disattivata nelle Impostazioni, l’app Fotocamera sarà perfettamente in grado di leggere i codici QR.

Per il corretto utilizzo sarà necessario puntare l’obiettivo della fotocamera su una immagine contenente un codice QR: non appena iPhone o iPad riconosce il codice QR, viene visualizzata una notifica nella parte superiore. Toccando il banner di notifica in alto si aprirà il collegamento associato al codice QR rilevato.

3D touch

Sui dispositivi con 3D touch, quindi iPhone 6s e successivi, è possibile richiamare l’opzione per la lettura dei codici QR tramite pressione con forza sull’icona Fotocamera: tra le scorciatoie visualizzate dopo il tap con forza ci sarà quella per sottoporre a scansione i codici QR.

La nuova scorciatoia 3D Touch per lo scan de codici QR avvia la Fotocamera in modalità di lettura anche se la relativa funzione è disabilitata nel menù Impostazioni.