Pasqua Microsoft, Office per Mac e Windows in super offerta

Avete a che fare con scadenze lavorative? oppure volete tenere traccia del bilancio familiare? o magari dovete preparare un esame? quale che sia la ragione, è il giusto software a fare la differenza, soprattutto dal punto di vista organizzativo, e la suite Office di Microsoft è un buon punto di partenza specie adesso che è in offerta su Godeal24.

Per pochi giorni potete ottenere una licenza a vita di Microsoft Office Home & Business 2021 per Mac a soli 79,79 €. È il prezzo più basso dell’anno. Questo pacchetto vi dà l’accesso completo alla suite di Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote e Teams (base) senza dover sottoscrivere un abbonamento mensile e senza quindi dover sottostare ad un qualche rinnovo, ma neppure avrete problemi legati al cloud.

È l’occasione giusta per scrivere testi, creare presentazioni, gestire fogli di calcolo e creare volantini correttamente formattati, anche perché li comprate una volta e li userete per sempre.

– Microsoft Office 2021 Pro for Windows – 29.99€

– Microsoft Office 2021 Home & Business for Mac – 79.79€

Ma potrebbe anche non essere questo il vostro caso. Magari Office 2021 cel’avete già e funziona benone, però sentite la mancanza di tutte quelle funzioni governate dall’intelligenza artificiale come Copilot e vorreste poter archiviare i dati su OneDrive. In tal caso allora dovreste preferire Microsoft Office 2024, che offre appunto funzioni potenziate in Excel, strumenti di scrittura avanzati in Word e strumenti di design intelligenti in PowerPoint per creare presentazioni professionali in un lampo.

Se al contario non avete invece grosse esigenze (nel senso che potrebbe bastarvi poter scrivere relazioni, inviare email, gestire le finanze, creare presentazioni) potete anche optare per Office 2019, che include appunto Word, Excel, PowerPoint, Outlook e OneNote a un prezzo davvero basso. È una buona soluzione per studenti, freelance o piccole imprese che non hanno bisogno del cloud o dell’ultima versione ogni anno.

Altri prodotti Office:

Inoltre vi facciamo sapere che è disponibile la licenza per Windows 11 Professional a soli 13,25 € (invece di 199 €) con cui poter accedere a tutte le nuove funzionalità pensate per aumentare produttività e prestazioni nei videogiochi. Tenete presente che questo è il momento giusto per passare a Windows 11, datosi che il supporto per Windows 10 terminerà ad ottobre 2025.

Licenze Windows autentiche e a vita a partire da 6€!

Pacchetti al 62% di sconto (codice coupon: MAC62)

Fino al 50% di sconto su altri pacchetti Windows e Office! (codice coupon: MAC50)

Perché fidarsi di Godeal24?

✅ Consegna digitale immediata

✅ Licenze Microsoft 100% originali

✅ Valutazione “Eccellente” al 98% su TrustPilot

✅ Assistenza clienti 24/7

Per contattare Godeal24: [email protected]