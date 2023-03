L’elettrica SAMEBIKE MY27 da 80 chilometri ora quasi a metà prezzo

Se volete una mountain bike elettrica, questa è l’occasione giusta per comprare “la Ferrari”: al momento infatti l’ottima SAMEBIKE MY27 è in offerta quasi a metà prezzo.

Con un telaio in lega di alluminio, monta un potentissimo motore elettrico da 500 Watt che promette una velocità massima di 25 chilometri orari (quindi perfettamente in regola in Italia) e che riesce a spingere bicicletta (che pesa 26 chili) e utente (fino a massimo 150 chili tra persona, borse e zaini) anche su salite con una pendenza massima di 25°.

Usa ruote da 27,5 pollici, freni a disco sia all’anteriore che al posteriore, cambio Shimano a 7 marce, ammortizzatori anteriori, sella in gel e una luce LED frontale per illuminare il manto stradale anche al buio.

Chiaramente è costruita per resistere a pioggia, fango e polvere (è certificata IP54) e nella canna è incorporata una batteria da 499 Wh che si ricarica in 6 ore e che si può rimuovere all’occorrenza (c’è la chiave che la tiene bloccata e al sicuro quando la si lascia parcheggiata e incustodita). È costruita con celle 18650 quindi dovrebbe essere facile rigenerarla quando, dopo diversi anni, comincerà a perdere prestazioni.

Ad ogni modo parliamo di un’autonomia che va dai 40 agli 80 chilometri con una sola carica in base al tipo di condizioni metereologiche e del manto stradale, e alla modalità selezionata. Ce ne sono 4 tra cui scegliere: in Pure Electric fa tutto il motore e non c’è neppure il bisogno di pedalare, poi c’è la classica Pedalata Assistita per aiutare il motore con il solo movimento dei pedali e senza alcuno sforzo da parte delle gambe. E poi si può scegliere la modalità Pushing per fare più sforza e risparmiare ancora più energia durante la fase di spinta, oppure si disattiva tutto e diventa una mountain bike senza aiutini, per allenare le gambe.

Per finire incorpora un ampio schermo LCD a colori dove poter leggere velocità, potenza del motore, modalità selezionata, ora, livello della batteria e diverse altre informazioni. La particolarità è che presenta una presa USB che si può usare per ricaricare il cellulare sfruttando la batteria della bicicletta.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, lo trovate attualmente in sconto: invece di 1,806,15 € risparmiate il 46% pagandolo 972,54 €.

