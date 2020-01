Lettore MP3 con Bluetooth e controlli touch, ultime ore in offerta a 15,59 euro

Se state cercando un lettore MP3 moderno e portatile, quello di Omorc in offerta con un codice su Amazon a 15,59 euro potrebbe fare al caso vostro.

Rispetto ad altri, il principale vantaggio di questa soluzione risiede nella presenza della tecnologia Bluetooth 4.0. Oltre a poter ascoltare la musica collegando un qualsiasi paio di cuffie (in dotazione c’è una coppia di auricolari) attraverso la presa jack audio da 3.5 millimetri, è infatti possibile collegare altoparlanti e cuffie senza fili.

In questo modo si può beneficiare dei vantaggi della tecnologia wireless e della comodità dettata appunto dall’assenza di cavi penzolanti per ascoltare la musica con un lettore MP3, scelta alternativa allo smartphone quando ci si allena in palestra o all’aperto e si vuole poter ascoltare la musica senza un dispositivo ingombrante, costoso da sostituire (se, con una caduta, dovesse rompersi) e soprattutto senza essere distratti da notifiche, chiamate e messaggi.

I controlli sono di tipo touch, quindi non ci sono pulsanti che alla lunga possono rovinarsi, e in più la ricarica della batteria promette più di 20 ore di autonomia in ascolto musicale con una sola carica.

C’è anche la sveglia, la radio FM (ma serve collegare le cuffie che fungono da antenna) e la possibilità di usare il piccolo schermo per guardare foto, video e perfino leggere ebook. C’è anche il registratore vocale: insomma è un piccolo tutto-fare, moderno e sconnesso da Internet.

Se volete comprarlo, lo trovate su Amazon al prezzo di 26 euro ma se usate il codice GVEQBMEY lo comprate in sconto a soli 15,59 euro. L’offerta scade alla mezzanotte di martedì 21 gennaio.