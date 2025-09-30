L’evento Amazon, l’AI e tutti i nuovi dispositivi nella nostra galleria

L’evento Amazon del 30 settembre 2025 ha avuto come filo conduttore l’integrazione dell’intelligenza artificiale in tutti i dispositivi della propria linea. Al centro del palco c’èera ovviamente Alexa+, la versione “AI potenziata” dell’assistente vocale, ora in grado di dialogare in modo più naturale, ricordare il contesto delle conversazioni e compiere azioni complesse come prenotazioni o analisi di contenuti.

Molti dei nuovi dispositivi annunciati — dagli speaker Echo ai TV Fire, passando per telecamere di sicurezza e Kindle — arrivano “con Alexa+ nel DNA”, ovvero già predisposti per usufruire delle funzionalità AI basate su modelli avanzati.

Il messaggio strategico è chiaro: non si tratta solo di aggiornare l’hardware, ma di unificare tutta la piattaforma Amazon sotto un unico motore AI, capace di gestire le interazioni domestiche e anticipare i bisogni dell’utente. Antonio Dini ha partecipato all’evento e ci ha inviato una galleria fotografica di tutti i nuovi dispositivi in anteprima. I prezzi ufficiali li conoscerete domani mattina.

Echo, speaker e interazione vocale

Amazon ha rivisto da cima a fondo la linea Echo, introducendo modelli più compatti, con audio migliorato e più “intelligenti” grazie al chip AZ3 Pro.

Il nuovo Echo Studio è stato definito “il miglior Echo mai realizzato”. Pur riducendone le dimensioni del 40 %, integra tre driver full-range, un woofer dedicato e supporto per audio spaziale e Dolby Atmos.

Il Echo Dot Max, invece, punta a dare più corpo al suono rispetto agli Echo Dot tradizionali: doppio driver (woofer + tweeter) e bassi quasi triplicati rispetto al passato.

Un punto interessante: fino a cinque dispositivi Echo Studio o Echo Dot Max, in abbinamento a un Fire TV compatibile, possono creare un sistema Alexa Home Theater per esperienza audio surround integrata.

L’evoluzione si estende anche agli Echo Show: i modelli 8 e 11 ricevono nuove telecamere da 13 MP con grandangolo e un’interfaccia aggiornata, tutti pronti per funzionare con Alexa+.

Infine, la compatibilità con Alexa+ diventerà punto centrale per l’upgrade delle esperienze vocali, rendendo l’assistente più conversazionale e contestuale nelle richieste quotidiane.

Fire TV e schermi smart: visione evoluta

Anche la gamma Fire TV ha visto cambiamenti sostanziali. Il modello di punta Omni QLED raggiunge una luminosità del 60 % superiore rispetto alla generazione precedente, con un numero quasi raddoppiato di zone di local dimming. La presenza di sensori “omnisense” consente al televisore di “risvegliarsi” quando si entra nella stanza.

La serie Fire TV 4 è stata rinfrescata nelle dimensioni 43, 50 e 55 pollici, con prezzi a partire da 329,99 USD. Per chi cerca soluzioni più economiche, la serie Fire TV 2 è disponibile in 32 e 40 pollici a partire da 159,99 dollari USA.

Non è solo questione di schermi: è stato introdotto anche il nuovo Fire TV Stick 4K Select, a 39,99 dollari, che supporta 4K, HDR10+ e promette l’avvio rapido delle app. In prospettiva, sarà compatibile anche con Xbox Gaming e la piattaforma Luna.

Un altro pilastro innovativo è Vega OS, il nuovo sistema operativo per i dispositivi Fire TV, pensato per migliorare l’integrazione, la reattività e l’accesso alle funzioni AI.

Nel complesso, Amazon non ha solo aggiornato i pannelli, ma ha rilanciato l’esperienza visiva come nodo del proprio ecosistema AI.

Sicurezza e visione automatica: Ring e Blink

La scommessa sul versante della smart home passa anche da Ring e Blink. Amazon ha rinnovato l’intera gamma di telecamere e videocitofoni, portando il video a 2K e 4K e introducendo una tecnologia denominata “Retinal Vision”per migliorare nitidezza e resa in condizioni di luce scarsa.

Tra i nuovi modelli troviamo:

Ring Wired Doorbell 2K (179,99 Dollari) e Indoor Cam Plus (59,99 Dollari)

Ring Wired Doorbell Pro 4K (249,99 Dollari)

Ring Outdoor Cam Pro 4K, Spotlight Cam Pro 4K e Floodlight Cam Pro 4K (con prezzi tra 199,99 e 279,99 Dollari)

Tra le caratteristiche più interessanti emergono Familiar Faces, un riconoscimento facciale AI che consente alla videocamera di distinguere persone note e ridurre notifiche inutili; e Search Party, uno strumento per rintracciare animali smarriti usando le videocamere del quartiere.

I videocitofoni riceveranno inoltre l’integrazione con Alexa+: ad esempio, saranno in grado di rispondere in modo intelligente a consegne o visitatori.

Blink, dal canto suo, introduce la Blink Arc, una videocamera panoramica da 180°, ottenuta “cucendo” due flussi video, e nuove versioni 2K+ delle telecamere Outdoor e Mini.

L’obiettivo è rendere la sicurezza domestica non solo più potente dal punto di vista hardware, ma anche più “intelligente” grazie all’AI.

Kindle Scribe: colore, penna e annotazioni elevate

Nel segmento dei lettori digitali, Amazon colloca un’innovazione storica: Kindle Scribe Colorsoft, il primo Kindle con supporto al colore e riconoscimento della scrittura a penna.

Oltre al modello top, sono stati presentati anche due varianti “entry level” e “medio-prezzo”, tutte basate su di uno schermo da 11 pollici.

Sul fronte software, Amazon introduce Quick Notes, uno spazio di lavoro rapido a portata di mano sull’e-reader, e l’integrazione con OneNote e Alexa+ per estrarre riepiloghi automatici delle note.

Anche per Kindle l’approccio è “AI first”: l’idea è che il dispositivo possa aiutare non solo nella lettura, ma anche nella gestione dei contenuti scritti, con suggerimenti, spiegazioni e sintesi intelligenti.

Ecosistema completo, visione integrata

Un elemento centrale dell’evento è che nessun dispositivo nasce più come “isola tecnologica”. L’ecosistema Amazon punta alla convergenza: gli Echo dialogano con TV e videocamere; i Kindle si integrano con Alexa+; le videocamere collaborano persino per la ricerca degli animali domestici.

In più, la transizione all’AI appare pensata per essere graduale: Alexa+ non è semplicemente un’app in più, ma una “super struttura” che sovrintende tutti i dispositvi.

Non mancano sfide: alcuni servizi, come l’accesso avanzato ad Alexa+, richiedono abbonamenti (che per gli utenti Prime saranno gratuiti). Inoltre, la compatibilità con i vecchi dispositivi Echo sarà un tema delicato da gestire.