L’ex CEO di Yahoo si mangia le mani per non avere comprato Netflix

Marissa Mayer – con il senno di poi – ha compreso che Yahoo avrebbe dovuto comprare Netflix o Hulu, e non Tumblr, la piattaforma social acquistata durante il suo incarico come CEO, scelta che si è rivelata un disastro.

“Avevamo pensato a una acquisizione trasformativa e abbiamo comprato Tumblr”, ha riferito l’ex amministratrice delegata di Yahoo, azienda che ha guidato dal 2012 al 2017.

Mayer ha riferito che all’epoca l’azienda stava considerando la possibilità di acquisire Hulu e anche Netflix. «Penso che Netflix valesse 4 miliardi e Hulu 1,3 miliardi all’epoca. E una delle due, con il senno di poi, sarebbe stata una migliore acquisizione”.

Yahoo – spiega The Verge – ha comprato Tumblr per 1,1 miliardi di dollari nel 2013 ma non è riuscita a dare un senso all’acquisizione, cominciando a integrare annunci pubblicitari e a spingere i dipendenti verso irrealistici obiettivi di vendita. Nel 2016 il valore di Tumblr era crollato a 230 milioni di dollari.

Nel 2018 l’app di Tumblr venne rimossa dagli app store perché sfruttata per distribuire materiale porno e pedopornografico.

Dopo l’acquisizione di Yahoo da parte di Verizon nel 2019, Tumblr fu venduta a WordPress per meno di 3 milioni di dollari.

Se Yahoo avesse acquisito società migliori, riflette Mayer, probabilmente non avrebbe dovuto vendere tutti i suoi asset a Verizon e ora sarebbe ancora operativa. Yahoo ha sicuramente contribuito alla storia di Internet, ma non è riuscita a rimanerne protagonista. Non è detto che l’acquisizione di Netflix avrebbe cambiato le sorti dell’azienda, ma con il senno di poi è facile dire che sarebbe stata una scelta migliore.

Marissa Mayer, prima in Google, era stata assunta come CEO nel 2012, sperando – invano – che la sua assunzione e la sua precedente esperienza decennale in Google potessero risollevare le sorti dell’azienda;