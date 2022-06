L’hub che espande la connettività di iMac 24 costa poco più di 40 euro

Si sa, per amore del design Apple è un po’ restia a fornire una grande quantità di ingressi sui propri dispositivi. E’ così sui Macbook, ed è così su Mac mini. Non fa eccezione neppure l’iMac 24 pollici. Ecco allora l’hub che farà al caso vostro: appositamente studiato per l’all in one, porta tanti ingressi con una spesa davvero modesta. Si parte da 43 euro per la versione senza HDMI, o 48 euro per quella con HDMI. Si acquista direttamente a questo indirizzo.

Progettato Per iMac 24 pollici, questo hub si collega alle due porte USB-C presenti sul retro del monitor, incrementando il numero di porte disponibili, e spostandole sulla parte anteriore, così da averle frontalmente sotto al monitor, accessibili in modo più facile e diretto.

La prima versione, quella da 43 euro, propone due porte USB-C, che quindi vengono spostate dal retro alla parte frontale. La prima offre supporto 10GBps + 6K/60Hz. La seconda, invece, è una porta USB-C da 5Gbps. Accanto a questi ingressi, l’hub offre anche due porte USB-A, quindi full size, in grado di supportare velocità di trasferimento di 5Gbps. Ancora, l’hub mette a disposizione un lettore per MicroSD e uno per SD. La versione con HDMI, aggiunge, oltre a questi ingressi, anche quello HDMI 2.0, con supporto 4K @ 60Hz, permettendo così di collegare un monitor esterno.

Si tratta di un hub Plug and Play, quindi sarà sufficiente collegarlo all’iMac per essere già in funzione, senza necessità di dover installare drive o applicazioni suppletive.

Potete acquistarlo direttamente a questo indirizzo a partire da 43 euro circa per la versione senza HDMI. Dalla stessa pagina, inoltre, è possibile per pochi euro in più acquistare il modello con HDMI.