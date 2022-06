MacBook Pro 13” M2 è disponibile per gli ordini anche su Amazon

Presentato alla WWDC 2022 (qui tutte le novità riassunte), e come annunciato da Apple negli scorsi giorni, ora il nuovo MacBook Pro 13” con processore Apple Silicon M2 di seconda generazione è disponibile per gli ordini su Apple Store online e anche su Amazon

In Italia il prezzo di MacBook Pro 13 M2 parte da 1.629 euro per la versione con Apple Silicon M2 con CPU 8 core e GPU 10 core, memoria unificata da 8GB e archiviazione da 256GB. Invece la configurazione superiore con processore identico e archiviazione da 512GB parte da 1,859 €.

Per avere il doppio di memoria unificata, quindi 16GB invece di 8GB, bisogna sborsare 230€ in più rispetto al prezzo di partenza: si sale a 460€ per 24GB. L’upgrade della capacità di archiviazione si unità SSD dipende dal modello base scelto: per il più economico costa 230€ avere 512GB, mentre per 1TB occorrono 460€, infine 2TB a 920€. Il modello superiore parte già da 512GB di SSD, così passare a 1TB costa 230€ mentre 2TB costano 690 euro.

Secondo i primi benchmark apparsi in rete MacBook Pro 13 M2 è più veloce fino al 20% rispetto al modello precedente con Apple M1. Le prestazioni del processore Apple Silicon M2 sono talmente elevate che superano quelle di Mac Pro 2019 in configurazione base.

Ricordiamo che Amazon ha attivato immediatamente le sue vetrine online per i nuovi portatili Apple con (forse per un errore) a prezzi già scontati rispetto a quelli di listino, salvo poi cancellarli poco dopo.

Nel momento in cui scriviamo i MacBook Pro sono tornati con spedizione il giorno 24 giugno, proprio come Apple anche se il prezzo è quello di listino. Qui di seguito i MacBook Pro M2

Come accennato i più veloci a prenotarne uno lo inizieranno a ricevere da venerdì 24 giugno, primo giorno di disponibilità anche presso i negozi fisici.