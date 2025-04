I migliori libri per un allenamento sano ed equilibrato in casa

Pubblicità

L’equilibrio tra corpo e mente passa anche attraverso le pagine di un buon libro. In un’epoca in cui la tecnologia ci offre innumerevoli app e dispositivi per monitorare i nostri progressi atletici, riscoprire le basi teoriche dell’allenamento attraverso la lettura rimane fondamentale. La conoscenza approfondita dei principi che governano il nostro corpo durante l’esercizio fisico rappresenta la vera chiave per risultati duraturi e soddisfacenti.

Dal calisthenics allo yoga, passando per la muscolazione tradizionale e l’alimentazione consapevole, il panorama del fitness moderno offre infinite possibilità di crescita personale. Ogni disciplina, con le sue peculiarità e i suoi benefici specifici, può essere esplorata e compresa meglio attraverso l’apprendimento teorico prima ancora che pratico. Trovare il giusto equilibrio tra allenamento fisico e conoscenza tecnica permette di costruire un percorso personalizzato, efficace e, soprattutto, sostenibile nel tempo.

Qui trovate tutti gli articoli con i Migliori libri di Macity raccolti in un’unica pagina.

Yoga sulla sedia per dimagrire

La storia dello Yoga, come aiuta la mente e il corpo, cosa fa per migliorare la postura, il movimento, la qualità della vita. Cento esercizi per allenare ogni gruppo muscolare, da gambe, tronco e addominali, inclusa la parte superiore del corpo, e venti posizioni yoga da eseguire su una seria.

E ancora, un piano strutturato attentamente per aumentare, nel corso dei 28 giorni, l’intensità degli allenamenti e adattare il tuo fisico ad uno sforzo sempre maggiore. Dai 5 minuti del primo giorno ai 30 dell’ultimo. Sempre ascoltando il tuo corpo e con le necessarie precauzioni per evitare infortuni.

Alimentazione, fitness e salute. Per il wellness, il dimagrimento, la prestazione, la massa muscolare

Ci sono tanti modi per trasformare il proprio corpo e farlo diventare come l’avete sempre desiderato. L’alimentazione, se associata all’attività fisica, ci consente di “plasmare” il nostro corpo, indirizzandolo verso la tonificazione, il dimagrimento, la massima efficienza e la salute.

Con questa nuova edizione Marco Neri, Alberto Bargossi e Antonio Paoli allargano ancora di più la visuale sulla scienza dell’alimentazione, una delle discipline più controverse e maggiormente soggette all’evoluzione delle conoscenze, cercando ancora una volta di coniugare teoria e pratica, nella consapevolezza che l’una non può esistere senza l’altra.

Questo volume si riconferma un libro adatto a tutti, da chi si approccia all’argomento per la prima volta e necessita di informazioni chiare ed esaustive, allo sportivo amatoriale attento alle ultime novità in materia, al professionista in cerca di nuovi stimoli o che vuole confrontarsi con nuove e vecchie tendenze di questo affascinante mondo in continua evoluzione.

Principi di metodologia del fitness

La base da cui partire per orientarsi in un mondo complesso dove sbagliare può avere effetti disastrosi portando a danni alle volte anche molto gravi. La difficoltà nel definire una metodologia del fitness unitaria consiste nella frammentarietà della materia e nella relativa carenza di informazioni scientifiche aggiornate.

Questo libro vuole unire in un unico volume le più recenti ricerche scientifiche per fornire al laureato in scienze motorie, all’istruttore di fitness, ma anche al semplice appassionato curioso uno strumento che possa essere usato sia come manuale pratico che come testo universitario di approfondimento.

Dalla fisiologia alla biomeccanica, dalla tecnica di allenamento alla biochimica: il testo, grazie al contributo di molti autori, offre un panorama esaustivo del mondo del fitness dalle sue basi scientifiche alla più recente metodologia e programmazione dell’allenamento. Questa nuova edizione è stata aggiornata e ampliata con un nuovo capitolo sull’attività durante la gravidanza

Allenamento della forza. Scienza e pratica

Non c’è solo una necessità di generale benessere, ma in alcuni casi la ricerca della forza è l’obiettivo corretto da perseguire. Questo è uno dei testi più importanti per gli addetti ai lavori e più conosciuti dagli specialisti del settore. Questa seconda edizione italiana (dalla terza edizione USA “Science and practice of strength training”) è arricchita da un nuovo apparato grafico e da contenuti tecnici che rispecchiano lo stato dell’arte della scienza dell’allenamento, oltre a indicazioni precise e puntuali per l’applicazione sul campo dei concetti teorici presentati.

Il manuale affronta in maniera davvero competente e autorevole la complessità della programmazione dell’allenamento della forza, fornendo al contempo approcci diretti per specifiche situazioni, esigenze e circostanze, sempre spiegati in maniera esauriente e in dettaglio, per garantire al lettore la piena comprensione dei fondamenti scientifici dell’allenamento stesso.

Il libro è suddiviso in tre parti, la prima delle quali si focalizza sulle basi dell’allenamento della forza generale e di quella compito-atleta-specifica. La seconda è dedicata ai metodi di allenamento della forza e della velocità, con approfondimenti su timing, prevenzione degli infortuni, sovrallenamento, monitoraggio dell’atleta, argomenti dei tre capitoli completamente nuovi che arricchiscono questa nuova edizione.

Infine, la terza parte offre ulteriori esempi di applicazione pratica sui singoli individui e per gruppi specifici quali donne, giovani e anziani. Il tutto attraverso esempi di programmi di lavoro che possono essere stilati, basandosi sui concetti espressi diffusamente nell’opera. Lo storico team autoriale, formato da Vladimir Zatsiorsky e William Kraemer, vede ora la partecipazione di Andrew Fry: tre autori che hanno allenato oltre 1.000 atleti di élite, olimpionici e campioni del mondo e che hanno voluto inserire una ricca bibliografia di approfondimento, per supportare il lettore nello sviluppo dell’apprendimento e della creazione di programmi di allenamento con matrice di originalità per superare finalmente il mito del “Programma valido per ogni stagione”.

Schede pronte Bodybuilding e Fitness: Allenamenti per l’ipertrofia, la forza, il dimagrimento. Full-Body, Split-Routine, Monofrequenza. In palestra, a casa con manubri, con kettlebell, a corpo libero

Per chi ha già le base e le competenze giuste, questo libro permette di andare in profondità e lavorare da soli ma con metodo.

Allenarsi “a caso” è il motivo per cui la maggior parte delle persone non cambia mai il proprio corpo. La palestra diventa solo un’abitudine che non porta né risultati né soddisfazione. In un mondo pieno di metodi confusionari, istruttori improvvisati e schede generiche stampate da internet, questo libro è la soluzione concreta e strutturata per trasformare il vostro fisico con programmi di allenamento già pronti, pensati da un personal trainer certificato con anni di esperienza sul campo.

Calisthenics per Principianti: Trasforma il Tuo Corpo: Impara a eseguire semplici esercizi a corpo libero a casa, aumenta la massa muscolare e perdi peso facilmente!

Un piano di allenamento di 30 giorni e la certezza di lavorare con una guida essenziale per chi vuole iniziare un percorso di fitness a corpo libero in casa.

Questo libro è progettato per chiunque desideri migliorare la propria forma fisica con esercizi a corpo libero, che sia un principiante assoluto o qualcuno con esperienza che cerca nuove sfide. Grazie a spiegazioni chiare e programmi graduali, la guida è una risorsa accessibile a tutti, indipendentemente dal livello di preparazione fisica o dagli obiettivi personali.

Enciclopedia degli esercizi di muscolazione

Costruire il corpo dei propri sogni con una serie di esercizi mirati. Con oltre 400 esercizi di culturismo, tra esercizi base e varianti per i diversi livelli di difficoltà, questo manuale è una risorsa completa e imprescindibile per gli sportivi e gli appassionati.

All’interno del manuale, arricchito da illustrazioni anatomiche d’autore: teoria generale dell’allenamento muscolare e principi di biomeccanica; descrizione anatomica dei gruppi muscolari sollecitati e delle tecniche di movimento; corretta esecuzione, consigli e raccomandazioni sugli errori più frequenti; analisi, prevenzione e trattamento delle lesioni più comuni; guida alla corretta respirazione; dizionario dei termini tecnici utilizzati; tavola delle percentuali e ripetizioni adeguate.

ALLENAMENTO A CORPO LIBERO: Tutto quello che devi sapere per aumentare la massa muscolare e bruciare grasso allenandoti a casa senza attrezzi. Schede di allenamento, fitness e dieta

La cosa più sana e naturale che si possa fare, senza cadere in una disciplina strutturata. In questo libro sono condensate tutte le tecniche di allenamento più collaudate per la perdita di grasso e la costruzione di un fisico asciutto e muscoloso.

Yoga

Non poteva essere una lista dei migliori libri di Macity senza un fuori sacco. Anzi, due. Il primo di un autore estremamente noto (e non a torto). La vita che Emmanuel Carrère racconta, questa volta, è proprio la sua: trascorsa, in gran parte, a combattere contro quella che gli antichi chiamavano melanconia.

C’è stato un momento in cui lo scrittore credeva di aver sconfitto i suoi demoni, di aver raggiunto «uno stato di meraviglia e serenità»; allora ha deciso di buttare giù un libretto «arguto e accattivante» sulle discipline che pratica da anni: lo yoga, la meditazione, il tai chi. Solo che quei demoni erano ancora in agguato, e quando meno se l’aspettava gli sono piombati addosso: e non sono bastati i farmaci, ci sono volute quattordici sedute di elettroshock per farlo uscire da quello che era stato diagnosticato come «disturbo bipolare di tipo II».

Questo non è dunque il libretto «arguto e accattivante» sullo yoga che Carrère intendeva offrirci: è molto di più. Vi si parla, certo, di che cos’è lo yoga e di come lo si pratica, e di un seminario di meditazione Vipassana che non era consentito abbandonare, e che lui abbandona senza esitazioni dopo aver appreso la morte di un amico nell’attentato a «Charlie Hebdo»; ma anche di una relazione erotica intensissima e dei mesi terribili trascorsi al Sainte-Anne, l’ospedale psichiatrico di Parigi; del sorriso di Martha Argerich mentre suona la polacca Eroica di Chopin e di un soggiorno a Leros insieme ad alcuni ragazzi fuggiti dall’Afghanistan; di un’americana la cui sorella schizofrenica è scomparsa nel nulla e di come lui abbia smesso di battere a macchina con un solo dito – per finire, del suo lento ritorno alla vita, alla scrittura, all’amore.

Ancora una volta Emmanuel Carrère riesce ad ammaliarci, con la «favolosa fluidità» della sua prosa («Le Monde») e con quel tono amichevole, quasi fraterno, che è soltanto suo, di raccontarsi quasi che si rivolgesse, personalmente, a ciascuno dei suoi lettori.

Yoga sutra. Il più antico testo di yoga con i commenti della tradizione

La vera storia della disciplina più antica ancora in auge per migliorare mente e corpo. Lo Yoga é una disciplina che si é sviluppata nel solco di una tradizione millenaria fondata sulla rivelazione vedica, la cui origine si perde nella notte dei tempi; tale disciplina ci è stata tramandata nel corso dei secoli nella forma dello Yoga Sutra, un’opera attribuita a Patanjali e commentata da grandi maestri del passato come Vyasa, Vacaspati Misra e Vijñana Bhiksu.

La presente edizione si propone di approfondire, oltre al testo, questi commentari che hanno un’importanza fondamentale nella comprensione dello Yoga, a cominciare da quello di Vyasa ma con particolare attenzione anche all’opera di Vijnana Bhiksu, un grande maestro vissuto nel sedicesimo secolo. Bhiksu rende esplicito il pensiero esposto in estrema sintesi da Vyasa nel suo commento, mettendo in relazione il primo e il secondo capitolo del Sutra con i due grandi sentieri di realizzazione spirituale della tradizione indù, la Via della Conoscenza (jnana marga) e la Via dell’Azione (karma marga).

Grazie a questa chiave di lettura il Satra ci svela non l’insegnamento di Patanjali, come si dice comunemente, ma i suoi due insegnamenti, il primo indirizzato ai discepoli già in grado di controllare la propria mente, il secondo dedicato a coloro che non sono ancora in grado di farlo. Vyasa considera questo secondo sentiero di realizzazione uno Yoga a parte, diverso da quello definito nel primo capitolo, e destinato particolarmente a coloro che conducono una vita attiva, come i praticanti occidentali.

