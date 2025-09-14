I migliori libri di Dan Brown e dei suoi eredi

Dan Brown, l’autore da milioni di copie con “Angeli e demoni”, “Il codice da Vinci”, “Il simbolo perduto”, “Inferno e Origin”, dopo anni di silenzio torna in libreria dal 9 settembre con “The Secret of Secrets“, in uscita in Italia per Rizzoli con il titolo “L’ultimo segreto”.

Celebriamo questo piccolo evento letterario con la cronologia dei romanzi dedicati al suo personaggio più famoso, Robert Langdon. Ma c’è spazio anche per una raccolta di fuori sacco che ci portano sulle ali dei principali concorrenti di Langdon, e sarà una piccola sorpresa.

Angeli e demoni

Il primo romanzo del ciclo creato da Dan Brown dedicato al professore di simbologia di Harvard, Robert Langdon. Non ebbe subito successo, ma fu prontamente recuperato quando Dan Brown è esploso come scrittore di successo.

Quando lo scienziato Leonardo Vetra viene brutalmente assassinato al CERN di Ginevra, Langdon viene chiamato a decifrare l’enigma impresso sul suo corpo: l’ambigramma degli Illuminati, un’antica confraternita segreta creduta estinta. Ma il peggio deve ancora venire. L’organizzazione ha trafugato una pericolosa fonte di energia e l’ha nascosta in Vaticano, pronta a esplodere mentre il conclave è riunito per eleggere il nuovo Papa.

Affiancato dalla scienziata Vittoria Vetra, Langdon si lancia in una disperata corsa contro il tempo tra i monumenti di Roma, seguendo indizi nascosti nelle opere di Bernini e nei misteri del Cammino dell’Illuminazione. Ma ogni scoperta lo porta più vicino a una verità sconvolgente e a un nemico spietato.

Il codice da Vinci

È il vero inizio di tutto, il romanzo dal quale è nata la fama di Dan Brown e l’epopea tradotta anche in film per il grande schermo interpretati da Tom Hanks. Quando il curatore del Louvre, Jacques Saunière, viene assassinato, l’ultimo enigma che lascia dietro di sé conduce a un nome: Robert Langdon.

Il professore di simbologia di Harvard viene convocato sulla scena del crimine, ma ben presto si rende conto di essere il principale sospettato. Affiancato dalla crittologa Sophie Neveu, nipote della vittima, Langdon inizia una disperata corsa contro il tempo tra Parigi e Londra. Il loro viaggio si snoda attraverso codici nascosti nelle opere di Leonardo da Vinci, antiche società segrete e un mistero legato al Santo Graal, capace di sconvolgere la storia del Cristianesimo.

Ogni scoperta li avvicina alla verità, ma li espone a pericoli mortali. Un thriller denso di enigmi e colpi di scena, che ha conquistato milioni di lettori e ridefinito il genere del thriller storico.

Il simbolo perduto

Dan Brown non si è fermato alla coppia di romanzi che lo hanno reso celebre. La serie di avventure con protagonista Robert Langdon è infatti proseguita con questa avventura.

Quando Langdon viene convocato d’urgenza a Washington per una conferenza al Campidoglio, non immagina di trovarsi presto coinvolto in un mistero inquietante. Al centro della Rotonda viene rinvenuta una mano mozzata, ricoperta di simboli massonici: è quella del suo amico e mentore Peter Solomon, eminente filantropo e membro della Massoneria, rapito da un enigmatico individuo noto come Mal’akh.

Per salvare Solomon, Langdon si trova costretto a decifrare una serie di codici e indizi nascosti nei monumenti della capitale americana, in una corsa contro il tempo che lo porterà nei sotterranei di Washington, tra templi segreti e antichi rituali.

Accanto a lui, Katherine Solomon, sorella di Peter e studiosa di scienze noetiche, e la CIA, interessata a proteggere un segreto millenario. Con il suo stile inconfondibile, Dan Brown intreccia storia, simbolismo e suspense in un thriller ad alta tensione che esplora i misteri della Massoneria e il potere nascosto delle conoscenze esoteriche.

Inferno

Dopo Il codice da Vinci, questo romanzo è probabilmente il più celebre di Dan Brown. L’Inferno non è solo un’opera letteraria. Può diventare una realtà. Lo scopre presto Robert Langdon, che si risveglia in un ospedale fiorentino senza alcun ricordo delle ultime ore e con una ferita alla testa.

Qualcuno lo sta inseguendo, ma lui non sa perché. L’unica via d’uscita è seguire un percorso tracciato nei versi di Dante, tra simboli nascosti, arte rinascimentale e passaggi segreti. Con l’aiuto della giovane e brillante Sienna Brooks, Langdon dovrà risolvere un enigma che affonda le radici in una delle opere più misteriose della storia della letteratura.

Tra colpi di scena e rivelazioni sconvolgenti, Dan Brown trascina il lettore in una corsa contro il tempo, dove il passato e il futuro si intrecciano in una spirale inquietante e senza scampo.

Origin

Forse il meno conosciuto, ma certamente non per questo meno valido. Questa volta Robert Langdon si trova al Guggenheim di Bilbao per assistere a una conferenza dell’ex studente Edmond Kirsch, un brillante futurologo noto per le sue visioni rivoluzionarie. Kirsch promette di rispondere a due delle domande più antiche dell’umanità: da dove veniamo e dove stiamo andando? Ma prima che possa rivelare la sua scoperta, viene assassinato in diretta, gettando l’evento nel caos.

Langdon, insieme ad Ambra Vidal, direttrice del museo e futura regina di Spagna, si trova costretto alla fuga. Determinati a portare alla luce la verità, i due seguono una serie di indizi che li conducono tra le opere di Gaudí e i segreti nascosti di Barcellona, mentre un nemico invisibile cerca di fermarli a ogni costo.

Decifrando codici e superando minacce letali, Langdon e Ambra cercano di completare l’opera di Kirsch e svelare al mondo una scoperta capace di scuotere le fondamenta della religione e della scienza.

L’ultimo segreto

E siamo arrivati alla novità del 2025, il nuovo romanzo di Dan Brown. Un po’ diverso dal solito ma ovviamente avvincente come gli altri.

Mentre si trova a Praga con Katherine Solomon, studiosa di scienze noetiche e sua compagna, Robert Langdon si ritrova all’improvviso in un incubo: Katherine è sparita dalla camera d’albergo senza lasciare traccia. E non si tratta di un banale rapimento: forze occulte, attive dall’alba della storia, sono responsabili della scomparsa.

Tra antichi castelli, grandi cattedrali e labirinti sotterranei, Langdon si trova a esplorare il lato oscuro della città, deciso a portare alla luce segreti rimasti celati per secoli. Ma la sfida che gli si para davanti si rivelerà diversa, e ancora più difficile, di quelle che ha vinto in passato.

Una sfida per salvare non solo la propria vita e quella di Katherine, ma il destino dell’umanità intera. Abbiamo fatto il conto: sono otto anni dal suo ultimo libro, Origin. Abbiamo atteso tanto ma è stato tempo ben speso perché Dan Brown torna con un thriller di grande forza.

Crypto

Al di là della serie di romanzi dedicati al suo personaggio preferito, Robert Langdon, Dan Brown ha scritto anche altre avventure. Due in particolare sono più riuscite di altre. Questa è la prima.

Susan Fletcher, brillante matematica e responsabile della divisione di crittologia della National Security Agency (NSA), viene convocata con urgenza per affrontare una crisi senza precedenti.

TRANSLTR, il supercomputer dell’agenzia in grado di decifrare qualsiasi codice, è bloccato da un algoritmo indecifrabile: “Fortezza Digitale”. Il suo creatore, Ensei Tankado, un ex matematico della NSA, ha sviluppato il programma con l’intento di garantire la privacy delle comunicazioni digitali, minacciando però di rendere inutilizzabile l’intero sistema di intelligence americana.

Quando Tankado muore misteriosamente e la chiave del codice, incisa su un anello, scompare, Susan si trova coinvolta in una corsa contro il tempo tra segreti, inganni e pericoli mortali. Mentre nell’ombra forze oscure cercano di impadronirsi del codice per scopi imprevedibili, Susan dovrà lottare non solo per il suo paese, ma anche per la propria vita e per quella dell’uomo che ama.

La verità del ghiaccio

Secondo romanzo di Dan Brown che non ha come protagonista Robert Langdon e che ha avuto un certo successo.

Sepolto sotto i ghiacci del Circolo Polare Artico, un meteorite contenente tracce di vita extraterrestre sembra offrire alla NASA l’opportunità di risollevarsi da una crisi devastante. La notizia potrebbe ribaltare l’esito delle imminenti elezioni presidenziali, ma il Presidente vuole certezze prima di renderla pubblica.

Per questo invia sul posto un team di esperti, tra cui Rachel Sexton, analista dei servizi segreti, e Michael Tolland, carismatico scienziato. Quella che sembra una svolta epocale si trasforma presto in un incubo: dietro la scoperta si cela un’elaborata messinscena, e qualcuno è disposto a uccidere pur di proteggere il segreto.

Braccati da un gruppo di assassini senza volto, Rachel e Michael dovranno lottare contro il gelo implacabile e i poteri nascosti che tirano le fila dell’inganno.

La trilogia della biblioteca dei morti: La biblioteca dei morti-Il libro delle anime-I custodi della biblioteca

Ecco il primo fuori sacco senza il quale la lista dei migliori libri di Macity non sarebbe tale. Un fuori sacco corposo perché raccoglie ben tre romanzi di Glenn Cooper, autore che si avvicina molto a Dan Brown per temi e capacità narrativa. È la trilogia della biblioteca dei morti.

Tutto ha inizio a New York, dove un serial killer semina morte e terrore. Le vittime non hanno apparentemente nulla in comune. Eppure un mistero lontano nel tempo e nello spazio collega i loro nomi. Nel deserto del Nevada, nel laboratorio governativo più misterioso del mondo, c’è un archivio, una Biblioteca cui hanno accesso pochissime persone. L’autore di quella monumentale opera, Octavus, era il settimo figlio di un settimo figlio, nato a Vectis, una piccola isola della Britannia, il 7 luglio del 777. Un ragazzo dotato di un potere misterioso che conduceva la sua mano sulla pergamena, facendogli compilare un lungo elenco di nomi e di date. Le date di nascita e di morte di tutti gli esseri umani.

Conclave

Secondo fuori sacco della lista dei migliori di Macity, questo romanzo dello scrittore britannico Robert Harris è notevole, anche per la versione che ne è stata fatta su Netflix.

Il Papa è morto. Dietro le porte chiuse della Cappella Sistina, in completo isolamento, centodiciotto cardinali provenienti da ogni parte del pianeta sono pronti a votare in quella che è l’elezione più segreta del mondo. Sono uomini santi. Ma hanno le loro ambizioni. E hanno tutti dei rivali. Nel corso di settantadue ore uno di loro diventerà la figura spirituale più potente della Terra.

Robert Harris, «il maestro dell’intelligent thriller», come è stato definito dal «Times», permette ai lettori di questo romanzo di entrare nell’universo impenetrabile e segreto del Vaticano, in cui le regole sono sostanzialmente immutate da secoli, creando una storia avvincente che si immerge con inquietante puntualità nei grandi temi che attraversano la società contemporanea.

La cena segreta

Proseguono i fuori sacco di questa lunga lista dei migliori di Macity. Questa volta il grande maestro del thriller storico a sfondo religioso Javier Serra, un romanzo diverso dagli altri.

Gennaio 1497. L’arrivo di alcune lettere anonime contenenti inquietanti insinuazioni getta la corte di papa Alessandro VI nello scompiglio. A Milano, nel refettorio di Santa Maria delle Grazie, Leonardo da Vinci starebbe ultimando la realizzazione di un’opera dal contenuto blasfemo se non addirittura diabolico.

L’affresco dell’”Ultima cena”, infatti, presenta anomalie a dir poco sconcertanti: sul capo di Cristo e degli apostoli non vi è traccia di aureola; sulla tavola non si vedono il pane e il vino dell’eucarestia; e come se non bastasse l’artista ha avuto l’ardire di ritrarre se stesso nell’atto di dare le spalle a Gesù.

Padre Agostino Leyre, inquisitore domenicano esperto nell’arte di interpretare messaggi cifrati, viene inviato d’urgenza nella città lombarda con il compito di fare chiarezza e di scoprire cosa abbia spinto il maestro toscano a stravolgere il testo biblico e a disattendere le aspettative dei committenti. E se Da Vinci fosse un eretico?

Mentre una serie di efferati delitti semina il panico dentro e fuori le mura di Santa Maria delle Grazie, con il procedere delle indagini appare sempre più chiaro che l’”Ultima cena” nasconde un messaggio capace di sfidare i fondamenti stessi della dottrina cristiana. A quindici anni dalla sua prima comparsa, torna il romanzo in una nuova edizione ampliata e arricchita da immagini.

L’ultimo conclave

Un altro fuori sacco di questa lista dei migliori libri di Macity dedicati a Dan Brown e alla sua eredità. E un altro thriller fanta-storico che ruota attorno al soglio pontificio e a San Pietro, anche questa volta scritto da Glenn Cooper (avete visto la sua trilogia poco sopra).

Quando, a soli due anni dall’elezione, papa Giovanni XXIV viene trovato morto nel suo letto, il Vaticano deve superare in fretta lo sconcerto e organizzare un nuovo conclave. Il giorno d’apertura, dopo la tradizionale processione dei cardinali elettori, viene sancito l’Extra omnes e si chiudono le porte.

Nel pomeriggio i fedeli attendono l’esito della prima votazione, tuttavia le ore passano e dal comignolo su cui sono puntate migliaia di telecamere non esce nessuna fumata, né nera né bianca. Stretta fra gli obblighi del cerimoniale e un senso di inquietudine sempre più forte, la segretaria di Stato Elisabetta Celestino decide di compiere un atto senza precedenti: rompere il sigillo del conclave e aprire le porte. E la scena che si trova davanti è surreale. La Cappella Sistina è vuota. I cardinali elettori sono svaniti nel nulla.

Arrivato in Vaticano come collaboratore della CNN per commentare il conclave, Cal Donovan si unisce subito alle indagini su quella scomparsa apparentemente impossibile. E, mentre il mondo rimane col fiato sospeso in attesa di notizie, a poco a poco Cal si rende conto con orrore che quello è solo l’ultimo tassello di un piano ordito da un gruppo di persone potenti e determinate, persone che da otto secoli tramano nell’ombra per lavare nel sangue le colpe della Chiesa e ricostruirla dalle fondamenta

L’ultimo Catone

Il primo libro di un nuovo ciclo, molto interessante scritto da Matilde Asensi, per celebrare i fuori sacco di questa lista dei migliori libri di Macity di e dedicati a Dan Brown.

Suor Ottavia Salina, massima autorità dell’Archivio segreto del Vaticano in fatto di paleografia, viene convocata dalle più alte gerarchie pontificie. È l’unica persona al mondo in grado di decifrare uno strano tatuaggio inciso sul cadavere di un etiope ritrovato sui monti della Grecia. Da questo enigma dipendono le sorti di tutte le Chiese cristiane.

Viaggiando tra Roma, Ravenna, Gerusalemme, Atene, Costantinopoli, Alessandria e Antiochia, ovvero le sette città simbolo dei peccati capitali, e sottoponendosi a pericolose prove iniziatiche, Suor Ottavia, sempre affiancata dalla Guardia Svizzera Raspar Glauser-Roist e dall’archeologo Farag Boswell, riuscirà a venire a capo di un mistero lungo diciassette secoli: chi è l’ultimo Catone?

Il segreto del vecchio signor Nakamura

Non sarebbe una serie dei migliori di Macity se non avesse i suoi fuori sacco, come avete appena visto. Questa volta sono tanti. E adesso quindi è il momento di un fuori sacco dei fuori sacco di uno scrittore italiano che vive da anni a Tokyo e sta diventando una firma conosciuta.

Tokyo, 2018. Il vecchio Nakamura sa che il giorno si avvicina, eppure darebbe anche l’anima per dimenticare quella data. Ma è impossibile: nonostante l’apparente svagatezza, la sua mente è più lucida di quanto sembri. E come se non bastasse c’è anche una troupe televisiva che vuole intervistarlo per il cinquantesimo anniversario dell’indagine più drammatica della sua vita, quella sul grande furto del 1968.

Tokyo, 1968. Il giovane Nakamura, brillante e infaticabile ispettore della polizia, è pronto ad affrontare una sfida che ritiene si concluderà in breve tempo. Perché certamente l’entità della somma sottratta – trecento milioni di yen – è immensa, ma il furto è stato commesso in modo davvero dilettantesco, ed è solo per puro caso e grazie a una buona dose di fortuna che il colpevole è riuscito a dileguarsi.

Pochi giorni e tutto sarà risolto, pensa Nakamura, senza sapere che sta per guidare l’indagine più eclatante ed epocale della storia del Giappone. Un’indagine su un crimine apparentemente senza vittime, ma che porterà a scoprire trame oscure, ossessioni letali, vite invase da incubi e alla fine sacrificate in una Tokyo più noir e struggente che mai.

Ispirato a un’incredibile e sconosciuta storia vera, il nuovo romanzo di Tommaso Scotti è un grande affresco carico di tensione e allo stesso tempo un racconto di straordinaria intimità e umanità, che ci accompagna in un Giappone stravolto dai cambiamenti, capace di traboccare luce così come di nascondere un cuore nero e pulsante.

