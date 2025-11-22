Black Friday, Lightroom in sconto a solo 64,99 euro per un anno

È in offerta su Amazon Adobe Lightroom con Lightroom Classic, il più noto e professionale dei programmi per chi cerca ha necessità di strumenti avanzati per l’editing fotografico professionale. Il prezzo scende a 64,99€ invece di 145,99€, con accesso completo per 12 mesi a due applicazioni chiave per la gestione e post-produzione delle immagini.

Strumenti avanzati per fotografi e content creator

Adobe Lightroom e Lightroom Classic offrono due modalità di lavoro complementari. Il primo è basato sul cloud, utile per modificare le immagini da qualsiasi dispositivo, mentre Lightroom Classic è pensato per chi lavora da desktop, con un flusso più tradizionale. Entrambi permettono sviluppo RAW, catalogazione, sincronizzazione automatica e strumenti precisi di correzione colore, esposizione e distorsione.

Backup in cloud e accesso multi-dispositivo

L’abbonamento include 1 TB di spazio cloud, utile per archiviare intere librerie fotografiche e accedervi da desktop, tablet o smartphone. È possibile iniziare a modificare un’immagine da mobile e completarla sul computer, mantenendo tutte le impostazioni. Una soluzione pensata per professionisti in mobilità, ma anche per utenti amatoriali con esigenze avanzate.

Compatibilità e flusso di lavoro integrato

La suite è compatibile con Windows e macOS, e le app mobili sono disponibili per iOS e Android. L’integrazione con Adobe Creative Cloud consente di sincronizzare preset, filtri personalizzati e raccolte. Il flusso di lavoro è pensato per garantire coerenza tra dispositivi, utile per chi pubblica spesso contenuti su web o social media.

Il prezzo attuale è di 64,99€ invece di 145,99€. L’abbonamento è valido per 12 mesi e include sia Lightroom che Lightroom Classic, oltre a 1 TB di spazio di archiviazione cloud.

