Festa Prime, prezzo top per Dyson V8 Advanced con accessori a 264,99€

Spazio anche ai grandi marchi in questi giorni di promozioni di Amazon Prime. In ribasso va anche il Dyson V8 Advanced, un aspirapolvere senza fili con motore digitale e autonomia estesa per la pulizia quotidiana. Il prezzo scende a 264,99€ invece di 399€.

Motore digitale Dyson e doppia modalità di aspirazione

Dyson V8 Advanced utilizza il motore Dyson Digital Motor V8, che raggiunge fino a 110.000 giri al minuto per generare un’elevata potenza di aspirazione. È dotato di due modalità operative — Power e Max — che permettono di adattare la potenza al tipo di superficie o al livello di sporco. Il sistema Root Cyclone separa efficacemente polvere e aria, mantenendo costanti le prestazioni anche con il contenitore pieno.

Autonomia fino a 40 minuti e sistema di filtrazione

La batteria al litio offre un’autonomia fino a 40 minuti in modalità standard, sufficiente per la pulizia di un appartamento di medie dimensioni. Il sistema di filtrazione a più stadi cattura fino al 99,9% delle particelle di polvere fine e allergeni fino a 0,3 micron, restituendo aria più pulita. Il contenitore da 0,54 litri si svuota facilmente con un meccanismo igienico che evita il contatto con lo sporco.

Accessori inclusi e versatilità d’uso

Il modello include la spazzola Direct Drive con rullo motorizzato, ideale per pavimenti e tappeti, una bocchetta a lancia per fessure e angoli, una mini turbo spazzola per rimuovere peli di animali e una spazzola a pennello per superfici delicate. Tutti gli accessori si agganciano con un clic, permettendo di trasformare rapidamente il dispositivo in un aspirapolvere portatile per mobili, scale o interni auto.

Design bilanciato e manutenzione semplificata

Il peso contenuto di 2,5 kg e il design bilanciato rendono il Dyson V8 Advanced maneggevole anche sopraelevato, ad esempio per la pulizia di tende o scaffali. I filtri sono lavabili e riutilizzabili, riducendo i costi di manutenzione. La base da parete funge da supporto per la ricarica e lo stoccaggio ordinato dell’unità e degli accessori.

A 264,99€ invece di 399€, Dyson V8 Advanced è disponibile su Amazon, completo di motore digitale V8, 40 minuti di autonomia e accessori per ogni superficie.

Sto caricando altre schede...