Logitech Gaming Week, i migliori accessori per videogiocatori in sconto su Amazon

La Logitech Gaming Week in corso su Amazon è un’occasione imperdibile per gli appassionati di videogiochi che desiderano competere al meglio nelle partite in quanto permette di potenziare l’attrezzatura risparmiando sul prezzo.

Durante questa settimana di fatto è possibile comprare in sconto una vasta gamma di accessori gaming tra cui mouse, tastiere, cuffie e volanti da corsa, tutti progettati per offrire prestazioni elevate e comfort durante le sessioni di gioco.

Ad esempio tra i mouse ci sono svariati modelli con cavo e wireless, tutti dotati di sensori ad alta precisione e illuminazione RGB personalizzabile. Hanno anche pulsanti programmabili così da personalizzare i comandi in base alle proprie esigenze.

Ci sono in offerta anche diverse tastiere meccaniche con switch tattili, retroilluminazione RGB e funzioni anti-ghosting per una risposta rapida e una buona durata nel tempo. Le tastiere tenkeyless sono particolarmente apprezzate per il loro design compatto, che offre maggiore mobilità senza sacrificare la funzionalità.

Tra le cuffie trovate invece sia modelli wireless che con cavo, equipaggiate con audio surround 7.1 e microfoni integrati per comunicazioni chiare durante il gioco. Inoltre, alcune cuffie offrono la tecnologia DTS:X 2.0 per un audio ancora più preciso, mentre altri modelli sono compatibili con Dolby Atmos.

Infine per gli appassionati di giochi di simulazione di guida, i volanti da corsa rappresentano un altro elemento imprescindibile. I modelli in promozione includono volanti con ritorno di forza e pedali regolabili, che consentono un controllo accurato e una sensazione di guida realistica. Alcuni volanti sono anche compatibili con accessori come il cambio a 6 marce, aggiungendo un ulteriore livello di immersione per i giocatori.

La promozione

La Logitech Gaming Week in corso in questo momento vi permette di migliorare l’esperienza di gioco a 360 gradi spendendo meno del previsto. Che si tratti di mouse, tastiere, cuffie o volanti, trovate in ogni caso dispositivi di alta qualità, adatti sia ai giocatori professionisti che a chi si avvicina al mondo del gaming.

Qui sotto vi mettiamo l’elenco dei migliori con il box per accedere alla promozione e il link diretto all’acquisto su Amazon.

Mouse

A 28,49 € invece di 40,99 € | sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

A 37,99 € invece di 69,99 € | sconto 46% – fino a scadenza sconosciuta

A 42,69 € invece di 49,99 € | sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

A 85,49 € invece di 169,00 € | sconto 49% – fino a scadenza sconosciuta

A 85,49 € invece di 145,00 € | sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

A 94,99 € invece di 169,00 € | sconto 44% – fino a scadenza sconosciuta

A 110,87 € invece di 165,00 € | sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

A 105,99 € invece di 119,00 € | sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Tastiere

A 56,99 € invece di 87,99 € | sconto 35% – fino a scadenza sconosciuta

A 49,99 € invece di 52,98 € | sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

A 56,89 € invece di 59,99 € | sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

A 79,99 € invece di 85,49 € | sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

A 85,49 € invece di 134,99 € | sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

A 216,00 € invece di 239,99 € | sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Cuffie

A 66,49 € invece di 94,99 € | sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

A 47,49 € invece di 87,99 € | sconto 46% – fino a scadenza sconosciuta

A 128,09 € invece di 239,99 € | sconto 47% – fino a scadenza sconosciuta

A 104,49 € invece di 109,99 € | sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Periferiche di gioco

A 35,09 € invece di 61,99 € | sconto 43% – fino a scadenza sconosciuta

A 249,99 € invece di 268,99 € | sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

A 184,99 € invece di 289,99 € | sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

