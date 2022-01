32,90 € per Logitech K380, tastiera Bluetooth universale: passa tra iPhone, iPad e Mac con un click

Se state cercando una tastiera Bluetooth per scrivere contemporaneamente su tre dispositivi diversi, la Logitech K380 è quello che fa per voi anche grazie ad uno sconto Amazon che ne riduce il costo ad appena 29,99€. Permette di passare dall’uno all’altro attraverso la pressione di un pulsante indipendentemente dalla piattaforma su cui operano, quindi è praticamente perfetta per qualsiasi utente.

Immaginate di lavorare al computer e ricevere un SMS sullo smartphone: sarà sufficiente premere il tasto Easy-Switch per rispondere sul telefono senza dover abbandonare la tastiera, con tutti i vantaggi che ne conseguono nel digitare su una tastiera fisica. E’ universale e può essere abbinata tramite Bluetooth, sia che si utilizzi una piattaforma Windows, Mac o Chrome OS, oppure uno smartphone o un tablet con sistemi operativi Android o iOS.

La tastiera è una variante di un modello, la K480 che quale unica differenza ha una scanalatura per sostenere un dispositivo mobile. su Amazon costa in offerta 29,99 euro in vari colori. In commercio su Internet non costa meno di 50 euro, anche se qualcuno in negozio chiede anche di più

