Logitech K480 a 30,99€, tastiera che passa tra iPhone, iPad e Mac con un click

Se state cercando una tastiera Bluetooth per scrivere contemporaneamente su tre dispositivi diversi, la Logitech K480 è quello che fa per voi anche grazie ad uno sconto Amazon che la ribassa al prezzo minimo: solo 30,99€.

Il suo pregio è che permette di passare dall’uno all’altro attraverso la pressione di un pulsante indipendentemente dalla piattaforma su cui operano, quindi è praticamente perfetta per qualsiasi utente.

Immaginate di lavorare al computer e ricevere un SMS sullo smartphone: sarà sufficiente premere il tasto Easy-Switch per rispondere sul telefono senza dover abbandonare la tastiera, con tutti i vantaggi che ne conseguono nel digitare su una tastiera fisica. E’ universale e può essere abbinata tramite Bluetooth, sia che si utilizzi una piattaforma Windows, Mac o Chrome OS, oppure uno smartphone o un tablet con sistemi operativi Android o iOS.

Tra le altre cose, integra uno stand utile per fissare saldamente il telefono o il tablet orientandolo nella giusta angolazione sia per leggere che per scrivere, in questo modo si possono avere tutti i dispositivi sott’occhio e lavorarci in totale comodità. Disponibile da ottobre ad un prezzo suggerito di 51,99 euro, attualmente la si trova su Amazon a 30,99 euro. In commercio su Internet non costa meno di 50 euro, anche se qualcuno in negozio chiede anche 70 euro

