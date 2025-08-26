Logitech MX Master 4, novità, prezzo e uscita del super-mouse che vibra

C’è una categoria di prodotti tecnologici che evolve lentamente ma ogni tanto fa qualche salto di qualità. Parliamo dei i mouse e nel casop specifo del nuovo MX Master 4, evoluzione della serie che da anni detta gli standard per chi lavora al computer e cerca precisione, comfort e funzioni avanzate.

Il nuovo modello, non ancora ufficializzato ma svelato totalmete da un “leak” del sito tedesco Winfuture, presenta una serie di novità e promette di essere un vero salto qualitativo in un settore dove già domina.

Haptic Sense: la risposta si sente



La novità più interessante che si prispetta è senza dubbio il pannello Haptic Sense, posizionato sotto il pollice. Al suo interno un piccolo motore di vibrazione fornisce un feedback tattile per azioni, scorciatoie e persino notifiche. La sensibilità e l’intensità delle vibrazioni si possono regolare tramite l’app Logitech Options+.

Accanto al pannello haptico farà il suo debutto l’Actions Ring, un elemento cliccabile che consente di richiamare un overlay dinamico dall’app di controllo. In questo modo diventa semplice configurare scorciatoie, lanciare azioni o ottimizzare i flussi di lavoro.

Logitech punta a fornire un aumento di velocità fino al 30% nelle attività quotidiane, una promessa che rende bene l’idea dell’obiettivo: fare del mouse uno strumento più attivo e intelligente, capace di sostituire in parte combinazioni di tasti e macro.

Silenzio, precisione e autonomia

Non mancano i tratti distintivi della serie MX Master. La 4 manterrà il celebre MagSpeed Scroll Wheel, capace di saltare fino a mille righe al secondo ma anche di fermarsi al singolo pixel, affiancato dal rotellino laterale per lo scorrimento orizzontale. Il mouse dovrebbe avere clik fino al 90% meno rumorosi rispetto al già discreto modello 3S.

Il sensore Darkfield High Precision arriva a 8000 DPI, regolabili a passi di 50, e può lavorare praticamente su qualsiasi superficie. Le funzioni personalizzabili salgono a otto, con la possibilità di assegnare comandi specifici a ogni tasto, incluso l’Actions Ring.

L’autonomia resta un punto di forza: la batteria da 500 mAh garantisce fino a 70 giorni di utilizzo con una singola carica.

Design rinnovato e materiali più resistenti

Ci sono novità anche nei materiali e nel design. La superficie non sarà più liscia come in passato, ma leggermente strutturata per offrire una migliore resistenza alle impronte e una pulizia più semplice. Logitech ha scelto anche tasti principali in plastica trasparente, un dettaglio che dà un tocco diverso al look complessivo.

C’è poi un impegno sempre maggiore verso la sostenibilità: la nuova mouse utilizza il 27% di materiali riciclati, con plastica fino al 54% e perfino cobalto riciclato al 100% nella batteria.

Prezzo e disponibilità

La Logitech MX Master 4 sarà disponibile, nelle due classiche varianti Light Grey e Graphite, dal 30 settembre 2025 al prezzo di 129,99 euro. Come di consueto, ci sarà anche una variante pensata per l’ambito business e una versione ottimizzata per Mac.