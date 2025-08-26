Kuxiu M30, il quasi MagSafe che ricarica l’iPad e libera la porta USB-C

Kuxiu è ormai un nome non troppo familiare, nonostante sia uno dei migliori produttori di accessori per il mondo mobile e in particolare per iPad con i suoi supporti realizzati in materiali di pregio e a regola d’arte.

Ora l’azienda cinese mira a farsi notare per essere la prima ad avere avuto l’idea di usare il connettore smart sul retro dei tablet Apple, trasformandolo in una sorta di “ricarica wireless” grazie a basi e supporti magnetici capaci non solo di sostenere il dispositivo ma anche di ricaricarlo.

Un’idea semplice ma geniale

Il nuovo M30 Magnetic Smart Connector Charger di cui parliamo è una sorta di via di mezzo tra un caricabatterie tradizionale e una specie di Magsafe.

Il principio alla base è quello di utilizzare i tre pin posteriori dell’iPad per caricare il dispositivo. Questo connettore funo ad oggi è stato usato sostanzialmente per alimentare la tastiera, mai come caricatore standalone.

Nella soluzione ideata da Kuxiu ora può ricaricare l’iPad senza sacrificare la porta principale, lasciandola libera per collegare SSD, hub, adattatori o accessori vari. Una comodità che fa davvero la differenza nell’uso quotidiano, soprattutto per chi sfrutta l’iPad come macchina di lavoro, evitando compromessi e soluzioni più ingombranti come gli hub con passthrough.

Il paragone più immediato è, come detto, con il MagSafe degli iPhone: un disco compatto che unisce magneti e ricarica. Nel caso dell’iPad consente di liberare la porta USB-C,

Prime impressioni

Il caricatore si presenta con un design minimale: pesa appena 65 grammi, ha un cavo intrecciato lungo due metri e un magnete con un’ottima tenuta. Non è progettato per reggere da solo il peso di un iPad sospeso, ma nell’uso normale si comporta in modo impeccabile.

Nelle prove un iPad Pro M4 la ricarica ha raggiunto i 36W dichiarati, mentre sui modelli precedenti si ferma a 18W. In tutti i casi, il collegamento risulta stabile e sicuro, con una qualità costruttiva che trasmette affidabilità.

Le specifiche

Ricarica tramite Smart Connector, senza occupare la porta USB-C

Supporto alla ricarica rapida: fino a 36W sugli iPad Pro M4

Attacco magnetico stabile

Cavo intrecciato da 2 metri

Peso di soli 65 g

Il nuovo caricatore funziona con:

iPad Pro 13” M4 (2024)

iPad Pro 11” M4 (2024)

iPad Pro 12,9” (3ª–6ª generazione)

iPad Pro 11” (1ª–4ª generazione)

iPad Air 13” (M2/M3)

iPad Air 11” (M2/M3)

iPad Air 10,9” (4ª–5ª generazione)

Sono esclusi gli iPad privi di connettore smart o che non supportano la ricarica tramite pin posteriori.

Attualmente è in vendita sul sito ufficiale a 35,39 ma potrebbe arrivare anche in Italia visto che Kuxiu ha una vetrina anche su Amazon