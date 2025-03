Offerte di Primavera, LoStiro Foppa Pedretti asse per stirare che tiene in ordine a solo 229 €

Pubblicità Nel panorama degli accessori per la casa Amazon offre una lunga serie di offerte in questi giorni di promozione. Tra gli altri ci sono quelli di Foppapedretti che si distinguono per la capacità di coniugare design raffinato e praticità. Un esempio emblematico è LoStiro che potete comprare a 229 € (invece di 409 € prezzo Foppa Pedretti)​ LoStiro, un mobile in legno che integra un asse da stiro a scomparsa, è l’ideale per chi desidera ottimizzare gli spazi senza sacrificare l’estetica. Si presenta come un mobiletto elegante e raffinato, realizzato con una solida struttura in truciolare nobilitato. Il telaio di sostegno dell’asse è in legno massiccio di faggio verniciato, mentre il piano da stiro, in pioppo, è dotato di fori traspiranti per facilitare il passaggio del vapore e prevenire la formazione di condensa. Quando chiuso, il mobile si integra armoniosamente in qualsiasi ambiente domestico e può essere facilmente spostato grazie alle ruote antigraffio. Oltre all’asse da stiro a scomparsa, LoStiro offre ampi piani d’appoggio per la biancheria e per il ferro da stiro, rendendo l’esperienza di stiratura più organizzata e confortevole. Una volta terminato l’utilizzo, la maggior parte dei ferri da stiro può essere riposta all’interno del mobiletto, contribuendo a mantenere l’ordine nell’ambiente domestico. ​ LoStiro acquistato direttamente da Foppa Pedretti costerebbe 409 €. Ma su Amazon è scontato sensibilmente. L’ultimo prezzo prima delle offerte di Primavera è stato di 299 €. Ora lo pagate però solo 229 €.

