Le nazioni che passano più tempo online, l’ultima vi sorprenderà

Alla fine del 2024 gli utenti internet in tutto il mondo hanno passato una media di sei ore e 38 minuti al giorno a navigare online, sette minuti in più rispetto a inizio anno ma due minuti in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Stando a dati riferiti dal sito Stocklytics, gli utenti sudafricani e i brasiliani sono quelli che passano più tempo su Internet, superando le 9 ore al giorno; per altre otto nazioni si evidenziano dati nettamente superiori alla media.

Nazioni sempre online

Attualmente, il mondo è più connesso che mai. L’ascesa dei social media, dello streaming e del lavoro da remoto, oltre che la disponibilità di reti più veloci e contenuti offerti tenendo conto di funzionalità AI, ha fatto salire alle stelle il tempo di utilizzo quotidiano di internet.

Secondo il Global 2025 Digital Overview Report, nell’ultimo trimestre del 2024 gli utenti internet in tutto il mondo hanno trascorso una media di sei ore e 38 minuti online, dati non molto diversi dall’anno prima. Vi sono però tuttora differenze enormi da nazione a nazione, con alcune indietro rispetto alla media globale e altre che mergono come “pesi massimi” del digitale.

Dalle statistiche emerge per 22 nazioni una presenza superiore alla media, 10 delle quali in modo decisamente rilevante.

A guidare la classica: Sud Africa e Brasile. Nel 2024 i sudafricani hanno passato una media giornaliera di nove ore e 37 minuti online, tre ore in più rispetto alla media globale; in un anno si traduce in 3420 ore o 142 giorni interi passati online a persona. Il Brasile è l’unica altra nazione per la quale si segnalano numeri simili, con una media di nove ore e nove minuti che ogni persona passa online giornalmente.

In molti altri mercati digitali a rapida crescita si classificano in alto in termini di uso. Le Filippine, ad esempio, ma anche Cile, Colombia, nazioni che completano i primi cinque posti, ognuna con una media di 8 ore e 45 minuti al giorno di attività online. Anche per Argentina, Russia e Malesia si segnala un uso quotidiano di internet elevato con più di otto ore al giorno a persona nel tempo di veglia giornaliero.

Gli Stati Uniti sono l’unica nazione sviluppata e ad alto reddito che evidenziano una media superiore a quella mondiale. Lo scorso anno gi statunitensi hanno trascorso una media di sei ore e 40 minuti al giorno online, oltre mezz’ora in più rispetto ai canadesi e un’ora in più rispetto ai cinesi, ai britannici, agli italiani e agli spagnoli.

Il Giappone? Ultimo della lista

Un dato che sorprende è il Giappone in fondo alla lista. Nonostante il Sol Levante è da sempre un leader globale in termine di innovazione, con ampia disponibilità di connessioni 5G, fibra ottica e smart city, è la nazione dove l’uso di internet sembra inferiore rispetto a tutte le altre nazioni al mondo.

Il dato del Giappone probabilmente è dovuto alla cultura di impegni sul lavoro e stili di vita che invogliano a rimanere offline. Nel 2024 i giapponesi hanno trascorso online una media di 4 ore e nove minuti al giorno, 2 ore e mezza in meno rispetto alla media globale. Anche dalla Danimarca emergono dati simili al Giappone: una media di 5 ore e 10 minuti al giorno.