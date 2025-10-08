Festa Prime, tutte le luci Twinkly per festività e installazioni permanenti in sconto

Twinkly: l’eccellenza italiana che trasforma la luce in arte digitale

Dalle decorazioni natalizie alle installazioni permanenti, tutte le serie Twinkly per illuminare ogni spazio con intelligenza e stile

Se pensate che le luci decorative servano solo a creare atmosfera durante le festività, è tempo di scoprire il mondo Twinkly, l’azienda italiana che ha rivoluzionato il concetto di illuminazione creativa. Nata con l’obiettivo di unire tecnologia, design e fantasia, Twinkly si è affermata a livello internazionale come produttore di soluzioni smart per la luce digitale, perfette tanto per ambienti domestici quanto per spazi pubblici e installazioni urbane permanenti.

Ogni prodotto Twinkly è pensato per essere più di una semplice fonte luminosa: grazie al controllo via app, alla compatibilità con Alexa, Google Home, Razer Chroma e ai 16 milioni di colori personalizzabili, la luce diventa un linguaggio espressivo capace di adattarsi a ogni contesto — dal salotto alla vetrina, dal giardino al palco di un DJ set.

Twinkly Line: la linea luminosa per l’interior design

Le Twinkly Line Starter Kit rappresentano la soluzione più versatile per chi cerca una striscia LED magnetica o adesiva facile da installare e da integrare con l’arredo. Disponibili con filo bianco o nero, le Line offrono colori vivaci e una gestione intuitiva via app, ideale per creare scenografie luminose lungo pareti, scaffali o setup gaming. L’illuminazione si modella letteralmente attorno al vostro spazio.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Twinkly Strings USB-C: design e fantasia in tre varianti

Le nuove Twinkly Strings USB-C nascono per portare originalità e creatività in ogni contesto, con tre versioni che reinterpretano il concetto di catena luminosa:

Candle, con LED a forma di candela, crea un effetto romantico e caldo, perfetto per serate e decorazioni stagionali.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Star, con piccole stelle luminose, dona un tocco festivo e allegro, ideale per Natale o ambientazioni sognanti.

Sto caricando altre schede...

Pearls, con LED a forma di perla, introduce un’estetica raffinata e moderna, adattabile a ogni stanza o evento.

Sto caricando altre schede...

Tutte le versioni sono mappabili via app, alimentate tramite USB-C e completamente compatibili con gli assistenti vocali.

Twinkly Strings LED e Strings HD: la tradizione smart

Le Twinkly Strings LED sono l’evoluzione tecnologica delle classiche luci natalizie, pensate per uso interno ed esterno grazie alla certificazione IP44. Disponibili da 100 a 400 LED, offrono colori RGB o RGB+Bianco e un controllo intelligente via app.

Per chi desidera il massimo della definizione, la serie Strings HD porta la qualità a un livello superiore con 700 LED RGB+Bianco Caldo, perfetti per effetti luminosi fluidi e spettacolari su ampie superfici.

Twinkly Strings LED

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Twinkly Strings HD

Sto caricando altre schede...

Twinkly Curtain, Matrix, Cluster e Lightwall: installazioni che stupiscono

Queste serie sono progettate per chi vuole trasformare la luce in spettacolo visivo.

Curtain e Matrix creano superfici luminose ad alta densità ideali per gaming, eventi o scenografie dinamiche.

e creano superfici luminose ad alta densità ideali per gaming, eventi o scenografie dinamiche. Cluster concentra i LED per un effetto denso e brillante, mentre la Lightwall è un vero e proprio pannello LED da show professionale, con telaio in alluminio e trasporto incluso.

Tutte offrono integrazione con musica, preset personalizzabili e controllo totale via app.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Altri sistemi Twinkly: quando la luce diventa permanente

Twinkly non si limita alle decorazioni temporanee: le Permanent Lights permettono installazioni fisse per facciate e arredi esterni, resistenti e gestibili da remoto.

E per chi vuole un’icona di design natalizio, il Twinkly Light Tree 3D con i suoi 1000 LED RGB+Bianco mappabili rappresenta l’albero del futuro: elegante, tecnologico e pronto a stupire.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...