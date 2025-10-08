Festa Prime, tutte le luci Twinkly per festività e installazioni permanenti in sconto

Twinkly: l’eccellenza italiana che trasforma la luce in arte digitale
Dalle decorazioni natalizie alle installazioni permanenti, tutte le serie Twinkly per illuminare ogni spazio con intelligenza e stile
Se pensate che le luci decorative servano solo a creare atmosfera durante le festività, è tempo di scoprire il mondo Twinkly, l’azienda italiana che ha rivoluzionato il concetto di illuminazione creativa. Nata con l’obiettivo di unire tecnologia, design e fantasia, Twinkly si è affermata a livello internazionale come produttore di soluzioni smart per la luce digitale, perfette tanto per ambienti domestici quanto per spazi pubblici e installazioni urbane permanenti.
Ogni prodotto Twinkly è pensato per essere più di una semplice fonte luminosa: grazie al controllo via app, alla compatibilità con Alexa, Google Home, Razer Chroma e ai 16 milioni di colori personalizzabili, la luce diventa un linguaggio espressivo capace di adattarsi a ogni contesto — dal salotto alla vetrina, dal giardino al palco di un DJ set.
Twinkly Line: la linea luminosa per l’interior design
Le Twinkly Line Starter Kit rappresentano la soluzione più versatile per chi cerca una striscia LED magnetica o adesiva facile da installare e da integrare con l’arredo. Disponibili con filo bianco o nero, le Line offrono colori vivaci e una gestione intuitiva via app, ideale per creare scenografie luminose lungo pareti, scaffali o setup gaming. L’illuminazione si modella letteralmente attorno al vostro spazio.
Twinkly Strings USB-C: design e fantasia in tre varianti
Le nuove Twinkly Strings USB-C nascono per portare originalità e creatività in ogni contesto, con tre versioni che reinterpretano il concetto di catena luminosa:
- Candle, con LED a forma di candela, crea un effetto romantico e caldo, perfetto per serate e decorazioni stagionali.
- Star, con piccole stelle luminose, dona un tocco festivo e allegro, ideale per Natale o ambientazioni sognanti.
- Pearls, con LED a forma di perla, introduce un’estetica raffinata e moderna, adattabile a ogni stanza o evento.
Tutte le versioni sono mappabili via app, alimentate tramite USB-C e completamente compatibili con gli assistenti vocali.
Twinkly Strings LED e Strings HD: la tradizione smart
Le Twinkly Strings LED sono l’evoluzione tecnologica delle classiche luci natalizie, pensate per uso interno ed esterno grazie alla certificazione IP44. Disponibili da 100 a 400 LED, offrono colori RGB o RGB+Bianco e un controllo intelligente via app.
Per chi desidera il massimo della definizione, la serie Strings HD porta la qualità a un livello superiore con 700 LED RGB+Bianco Caldo, perfetti per effetti luminosi fluidi e spettacolari su ampie superfici.
Twinkly Strings LED
Twinkly Strings HD
Twinkly Curtain, Matrix, Cluster e Lightwall: installazioni che stupiscono
Queste serie sono progettate per chi vuole trasformare la luce in spettacolo visivo.
- Curtain e Matrix creano superfici luminose ad alta densità ideali per gaming, eventi o scenografie dinamiche.
- Cluster concentra i LED per un effetto denso e brillante, mentre la Lightwall è un vero e proprio pannello LED da show professionale, con telaio in alluminio e trasporto incluso.
Tutte offrono integrazione con musica, preset personalizzabili e controllo totale via app.
Altri sistemi Twinkly: quando la luce diventa permanente
Twinkly non si limita alle decorazioni temporanee: le Permanent Lights permettono installazioni fisse per facciate e arredi esterni, resistenti e gestibili da remoto.
E per chi vuole un’icona di design natalizio, il Twinkly Light Tree 3D con i suoi 1000 LED RGB+Bianco mappabili rappresenta l’albero del futuro: elegante, tecnologico e pronto a stupire.