Johny Srouj non lascia Apple. Per ora

Di Fabrizio Frattini
Non ho intenzione di lasciare Apple nel prossimo futuro”. Con questa frase, inviata in un memo interno, Johny Srouji risponde al clamore suscitato dalle indiscrezioni che lo davano in uscita, un rumor clamoroso e se verificato molto doloroso per Apple.

“So – dice il capo del settore dei chip – che in questi giorni avete letto ogni tipo di voce e speculazione sul mio futuro in Apple, e sento che dobbiate avere una risposta direttamente da me. Amo il mio team e amo il mio lavoro in Apple, e non ho intenzione di lasciare nel prossimo futuro“.

La smentita dovrebbe calmare, almeno momentaneamente, le acque intorno ad una indiscrezione clamorosa. Srouji è il  capo del settore che sviluppa tutti i chip dei dispositivi Apple, dalla serie M alle serie A per finire con i recenti modem della serie C e il suo abbandono per una differente società (non per andare in pensione) sarebbe di gran lunga il peggiore di colpi per Apple, ben oltre quelli subiti fino ad oggi.

In realtà secondo quanto ricostruito da Mark Gurman che è stato all’origine del rumor, Srouji aveva realmente discusso con Tim Cook la possibilità di andare altrove, un confronto effettivo che aveva fatto scattare l’allarme su un reparto strategico proprio mentre Apple affronta una serie di partenze significative nell’intelligenza artificiale e nel design.

A quel punto è molto probable che Apple si sia mossa rapidamente su due fronti: da un lato, un’offerta capace di convincere Srouji a riconsiderare l’ipotesi di lasciare l’azienda; dall’altro, la richiesta implicita di una dichiarazione semi-pubblica per contenere le speculazioni e proteggere l’immagine di un gruppo già esposto da settimane di notizie negative.

Il memo di Srouji, che ovviamente non fa alcun riferimento alle trattative, risponde proprio a questa esigenza. Ribadisce il suo impegno nei progetti in corso senza riaprire la questione, offrendo una tregua in un momento in cui la stabilità del settore dei chip è considerata fondamentale per Apple.

Una tregua, però, che non cancella la sensazione diffusa nei corridoi di Cupertino: l’assetto stativo e granitico degli anni passati è ormai un ricordo e la situazione interna continua a muoversi sotto la superficie.

